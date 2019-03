Erat? Pravidla určují Kometa a pan Zábranský, kritizuje soupeře hvězda Hradce Smoleňák

hradec králové Možná jako jeden z mála nebyl hradecký útočník Radek Smoleňák naštvaný, ale ani překvapený, že Martin Erat, zkušená opora brněnské Komety, mohl v prvním čtvrtfinále hrát. „Vůbec ne, já jsem rád, že Špenát hraje, protože potom bychom museli poslouchat, že nehrál, lidi jsou zlí,“ vypravoval Smoleňák poté, co Kometa v Hradci 3:1 vyhrála.

Co si o tom myslíte?

Že si to pan Zábranský zkušeně pohlídal, pravidla určuje on. Jestli ho chtěl mít v sestavě, měl ho. Já jsem si ho dnes ale moc na ledě nevšiml. Jestli tam hraje on nebo kdokoliv jiný, to nám může být úplně jedno.

Co jste říkal zápasu, v němž jste i přes převahu prohráli?

To je hokej, dali nám tři góly, celkem z ničeho, což se stane. My se ale určitě se máme od čeho odrazit. Byli jsme aktivní, hráli jsme obětavě, blokovali jsme střely, hráli do těla. Bylo tam všechno a to je hokej, který proti těm starým pánům, co mají v obraně, hrát musíme. Tohle jim nevoní. Sice jsme prohráli, ale kluky musím pochválit, nemusíme mít sklopené hlavy.

Takže věříte, že budete hrát ještě lépe?

Mluvil bych jinak a cítil bych se jinak, kdybychom byli šílení. Našim věřím.

Kapitán českého týmu Radek Smoleňák.

Dva góly jste dostali v oslabení, což asi rozhodlo. Co tomu říkáte?

Jak ale říkám, v dnešní době člověk neví, co faul je a co není, protože pravidla určuje pan Zábranský. Čert aby se v tom vyznal, ale musíme se dívat na sebe. Třetí gól byl kvůli mně, byl jsem vyloučený, to si musíme přiznat. Zítra je ale další den.

Co říkáte na výkon brankáře Komety Čiliaka, kterému jste přes množství střel dali jen jeden gól?

Že je to o nás! Musíme být dravější, on spoustu puků ale viděl, musíme být lepší kolem jejich brány dravější, protože z tohoto prostoru to tam padá.