Jágrova nová role. V týmu jsem se svými 120 kily nejtěžší, musím hrát do těla, říká

KLADNO Gólem pomohl k vítězství 5:1, díky kterému jeho Kladnu chybí už jen dva kroky do baráže o extraligu. Hokejista Jaromír Jágr kvůli svému snu dokonce mění styl - je z něj důrazný hráč, který na ledě rozdává hity. "Jsem v týmu nejtěžší, tak prostě musím," vysvětluje.

Během utkání jste byl za tvrdou hru dokonce třikrát na trestné.



To se nedá nic dělat. Bereme to jako play off, nemůžeme tam jezdit jako basketbalisti. Obzvlášť já. Každý hráč musí využívat svých předností. Ti, co mají sílu, hrajou víc do těla. A ti menší se snaží víc bruslit. Já se svými 120 kily těžko budu soupeře nahánět rychlostí. Musím využít své váhy a snažit se mužstvu nějak pomoct.

Přesto se vám povedlo dát gól. V play off poprvé po sedmi letech.

Taky jsem toho v play off za těch sedm let moc nenahrál.

A vybavíte si ho?

Jo, bylo to v roce 2012 za Philadelphii proti Pittsburghu. Byl to náhoďák z otočky, který propadnul do branky. Myslím, že to bylo na 6:5.

Tentokrát jste Kladnu dal vedení 3:1. Přinesl ten gól týmu klid?

Odskočili jsme o dva góly, což vždycky pomůže. Snažíme se přesilovky měnit, to je naše výhoda. Skórovat v play off je daleko těžší než v základní části. Já jsem teď rád za každý gól.

Víte, že v domácím play off jste dal gól dokonce po 29 letech? Bylo to ve federální lize v březnu 1990 proti Litvínovu.



Vybavuju si to, dal jsem dva góly a za Litvínov skórovali Reichel a Ručinský. Po dvou třetinách jsme vedli 5:1, ale nakonec prohráli 6:5. Mám dobrou paměť.

Po druhém zápase v Jihlavě jste říkal, že se musíte zlepšit. Povedlo se to?

Já se k tomu ani nebudu vyjadřovat, protože po prvním zápase jsem měl pocit, že ten druhý zápas bude lehčí, ale bylo to naopak. Jihlava nás přehrála. Je to fakt nahoru dolů, nikdy nevíte, kdo se jak vyspí.

Je potěšující, že dal Melka dva góly poté, co ho trenéři vyndali z vaší formace?

To je samozřejmě skvělý. Aspoň se ukázalo, kdo ho brzdil - byl jsem to já. My to máme nastavené tak, že všechny čtyři lajny jsou schopné dát gól. To se dnes potvrdilo.

Naposledy vás zastavil jihlavský gólman Honzík, tentokrát jste ho rozebrali. Čím to?

Dali jsme mu pět gólů, ale to neznamená, že jsme ho rozebrali. Měli jsme štěstí, pořád je to vynikající gólman. Je rychlý. Snažili jsme se víc střílet, jít víc do brány. I ten druhý gól tak vypadal. To jediné na něj asi platí. Prosadili jsme se dobrými střelami: Pleky výborně proměnil trestné střílení a moje rána byla taky dobrá. Hlavně jsme ale zlepšili ten důraz do brány, protože on je fakt výborný.

Jak si užíváte, že byl poprvé od vašeho návratu do Kladna narvaný stadion?

Abych byl upřímný, tak jsem za to hrozně rád. Na druhou stranu se soustředím na to, abychom vyhráli a dostali se dál. To je jediné, co mám v hlavě. Je to krásné, že nás lidi podporujou a že přišli. Hrozně moc jim za to děkujeme. Ale naše soustředění musí být někde jinde.