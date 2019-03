Růžička rozhodl o výhře Třince, Liberec rozstřílel Boleslav

Třinec Hokejisté Třince vstoupili do čtvrtfinále play off extraligy domácím vítězstvím 3:2 nad Vítkovicemi. Druhý tým základní části byl po celé utkání výrazně lepší a hlavně díky dvěma trefám Martina Růžičky. Vítěz základní části rozhodl již v první třetině, kterou Severočeši vyhráli 3:0. Bílí Tygři prodloužili vítěznou sérii proti Bruslařskému klubu před svými diváky na 18 zápasů. Středočeši uspěli pod Ještědem naposledy v listopadu 2010.

Třinečtí vtrhli do play off zhurta a po jedenáctidenním zápasovém půstu sršeli aktivitou a energií. Když v páté minutě Adamský, který se do sestavy vrátil po dvou měsících, z brankoviště doklepl za Bartošákova záda vyražený puk, největší tlak Ocelářů tím teprve odstartoval.

Domácí měli v prvním dějství výraznou převahu a spoustu šancí. Nebýt vítkovického gólmana, zápas mohli rozhodnout už v úvodu. Ondřej Kovařčík krátce po gólu neproměnil sólový nájezd, další možnosti nevyužili Musil a Svačina. Vedení 1:0 bylo i vzhledem ke střelecké převaze 19:6 pro hosty ještě milosrdné.

Obraz hry nedokázali Vítkovičtí vylepšit ani ve druhé třetině. Třinec pokračoval v souvislém náporu, který se tříštil o Bartošáka. Vránův jistý gól hosté ve 30. minutě odvrátili jen díky Mrázkovu faulu, ale v přesilovce brance neunikli: Růžička prudkým příklepem bez přípravy ze svého stanoviště na levém křídle zavěsil podruhé.

Vítkovice útočily sporadicky, ale s přispěním náhody zápas zdramatizovaly. Tyborovu ránu totiž Hrubec ve 33. minutě betonem vyrazil přímo do brusle spoluhráče Matyáše, který nechtě puk kopl do vlastní branky.



Domácím mohl dvougólový náskok záhy vrátit Marcinko, ale zblízka ani natřikrát Bartošáka nepřekonal. Třinec se uklidnil až v 49. minutě: Růžička znovu ukázal sílu a účinnost zakončení z voleje a dělovkou pod horní tyč za 21 sekund potrestal Poletínovo vyloučení.

Vítkovice dnes vytěžily z minima maximum a v 56. minutě ještě vývoj zamotaly Tyborovým druhým gólem. Bartošák pak udržel hostům naději při šancích Ciencialy a Wereka, ale v power play už Ostravané šanci na srovnání neměli.

Liberec s Boleslaví neměl problém

Úspěšný tým z předkola musel po Pláňkově faulu už po sedmi vteřinách do čtyř a očekávaný úvodní tlak Liberce byl ještě o to silnější. Gólman Růžička však odolával a měl i štěstí, když Lenc z ideální parkety o hodně minul. Na konci šesté minuty už ale slavili Bílí Tygři vedoucí gól, když Šmídův pokus od modré čáry přesměroval tečí mimo Růžičkův dosah před brankovištěm clonící Vlach.

Hosté pak přečkali bez úhony další oslabení a následně poprvé vážněji ohrozili Willa, když vypálil bez přípravy Kousal, ale stavem nepohnul. V 15. minutě už se skóre zásluhou hráčů Bruslařského klubu změnilo, jenže k radosti domácích. Jelínek nahodil puk od postranního hrazení před branku, kde ho brankář Růžička vyrazil do spoluhráče Kurky a kotouč skončil pro hosty velmi smolně za brankovou čárou.

Jako kdyby toho pro mladoboleslavský tým nebylo málo, jen o 99 sekund později přišla další pohroma. Střelecký pokus Redenbacha tečoval Najman a puk proplachtil obloučkem až za Růžičkova záda - 3:0. V 18. minutě měli obrovské příležitosti k navýšení náskoku Derner a po něm ještě dorážející Birner, Růžička však v tomto případě svou branku uhájil.

Definitivu přinesla 24. minuta, kdy vyhnal úspěšnou tečí Růžičku z brankoviště hostů Birner a na straně domácích byl čtyřgólový náskok. Dalším ranám Bílých Tygrů už čelil Krošelj. Středočeši se nedostávali do šancí, za druhou část vyslali jen tři rány mezi tyče a jen sotva se tak mohli dostat zpět do hry. V další šanci naopak neuspěl v 36. minutě domácí Zachar.

Třetí dějství se dohrávalo tak trochu z povinnosti. Na začátku 42. minuty předvedl parádu Filippi, když zpoza branky nachytal Krošelje a skóroval o jeho levou nohu. V 49. minutě zachránila Willa po Klepišově zakončení tyč. Mladoboleslavští se ale přece jen dočkali alespoň dílčího úspěchu, když v končící 54. minutě připravil Willa o čisté konto Šťastný.