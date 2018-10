Fortnite, nebo hokej? Hráčům Vancouveru zakázali hrát počítačové hry

VANCOUVER/PRAHA Dříve se sportovci na venkovních výjezdech zabavovali hraním karet nebo chozením do hospody. Poslední dobou jsou ale nejvíce v kurzu počítačové hry, zejména populární střílečka Fortnite. S tím, že jejich hokejisté nedělali nic jiného, se museli vypořádat funkcionáři týmu NHL Vancouveru Canucks. A vyřešili to radikálně.

Během rozhovoru se zastupujícím kapitánem Vancouveru Bo Horvatem přišla řeč i na videohry. Horvat byl totiž dotázán, co ví o svém novém spoluhráči Eliasi Petersonovi. Horvat odpověděl, že mladý Švéd má rád Fortnite, ale s tím je konec.

Již dříve probleskovaly z kádru Canucks zprávy, že bude na venkovních zápasech hra od studia Epic Games zakázána, což nyní Horvat potvrdil.

„Ano, už to budou výjezdy bez her,“ prohlásil hráč Vancouveru. „Už žádný Fortnite, žádné hraní her na venkovních zápasech. Budou to striktně týmové stravování, týmové aktivity a další utužování kolektivu. Museli jsme počítačovým hrám učinit přítrž.“

Týmové aktivity bývají různého charakteru, od hraní karet, přes poznávání měst, až po jiné sporty, mezi které patří například stolní tenis. S počítačovými hrami mají ale funkcionáři ten problém, že se sportovci jsou schopni počítači věnovat celou noc, zatímco by měli odpočívat před důležitým zápasem.

Ovšem nebyla by to NHL, aby se neobjevili i kritici tohoto rozhodnutí. Mezi jinými i hvězdný útočník Patrik Laine z Winnipegu. „Myslím si, že potřebovali jen najít něco, co by mohli obvinit za své špatné výsledky z loňského roku,“ uvedl s upozorněním na 31 výher, 41 porážek a 11 porážek po prodloužení. Vancouver se proto nedostal do play-off.

„My jsme v klubu udělali dohodu, že pokud se nám nebude dařit, tak se můžeme rozloučit se svými playstationy. Ale nemyslím si, že se to stane,“ dodal finský útočník.

V prvním zápase nového ročníku ale Vancouver zvítězil nad Calgary 5:2. Možná vedení Canucks v případě dobrých výsledků změní názor a hráči kanadského klubu se svých her opět dočkají.