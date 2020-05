GALERIE: Mistři! Češi před 15 lety slavili titul mistrů světa, symbolem se stali ovázané malíčky

Vídeň Čeští hokejoví fanoušci namlsaní olympijským zlatem z Nagana 1998 a zlatým hattrickem ze světových šampionátů 1999 až 2001 se v roce 2005 po třech letech bez medaile mohli opět vypravit slavit do ulic. Česká reprezentace v čele s Jaromírem Jágrem totiž ve Vídni 15. května vybojovala již pátý titul mistrů světa pro samostatnou ČR, včetně Československa již jedenáctý. Na tucet titulů doplnily hokejisté sbírku v roce 2010.

V pořadí 69. šampionátu se v roce 2005 zhostila rakouská města Vídeň a Innsbruck. Na atraktivitě turnaji přidala zrušená sezona v zámořské NHL, což umožnilo trenérům sestavit nebývale silné výběry.



V první fázi turnaje svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky spíše tápali a šetřili i na gólech. Švýcarsko a Německo porazili v základní skupině rozdílem dvou branek (3:1, resp. 2:0) a podceňovaný Kazachstán přemohli pouze hubenou výhrou 1:0.

Hned ve druhém zápase s Němci navíc Češi přišli o Jaromíra Jágra. Největší hvězda týmu i celého šampionátu odstoupila ze hry se zlomeným malíčkem. Naštěstí se nevyplnil katastrofický scénář a zbožňovaný hráč byl po pečlivém ošetření v Brně připraven na osmifinálové boje. Poraněný prst chránila speciální dlaha.

V prvním utkání osmifinálové skupiny odnesli první parádní vystoupení české družiny debaklem 1:5 Slováci. Rusko sice vrátilo po výsledku 1:2 Růžičkův tým na zem, jenže další výhra v poměru 5:1 nad Běloruskem zajistila Čechům první místo v tabulce.

Čtvrtfinálový zápas pravdy s Američany měl až neuvěřitelně podobný průběh jako rok starý vzájemný duel na šampionátu v Praze s tím rozdílem, že po remíze 2:2 tentokrát samostatný nájezd jako jediný proměnil Martin Ručinský, nikoliv hráč USA. Infarktovou koncovku nepostrádalo ani semifinále se Švédskem. Na českou stranu zvrátil jeho děj životní trefou v prodloužení Radek Dvořák. Výhra 3:2 posunula Čechy do finále proti Kanadě.

Ve stupňující se euforii zafungoval český smysl pro humor. V Rakousku se čeští příznivci dali spolehlivě identifikovat nejen podle národních barev, ale i podle zafačovaných malíčků. Proč, bylo zbytečné vysvětlovat. Originální nápad se vzápětí stal i nedílným doplňkem při následných bouřlivých oslavách.

Utkání o titul zvládli čeští reprezentanti excelentně a světové šampiony z předchozích dvou let porazili 3:0. Střelecky se prosadili Václav Prospal, Ručinský a Josef Vašíček. Brankář Tomáš Vokoun korunoval skvělou formu čistým kontem a spolu s bekem Markem Židlickým a Jágrem se vešel do All Stars týmu. Bronzové medaile vybojovali hokejisté Ruska.