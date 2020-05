Extraliga pro elitu. Tři kluby chtějí zúžit nejvyšší soutěž, cílem je stabilizace a tucet týmů

Praha Zvýšit počet klubů v extralize, nebo naopak ubrat? Zatímco hokejový svaz se přiklání k první možnosti, tři týmy jsou proti. Liberec, Plzeň a Sparta zaslaly ostatním klubům vlastní návrh, který místo zamýšleného rozšíření na 16 týmů počítá s postupnou redukcí účastníků na 12. Cílem plánovaných opatření je stabilizace nejvyšší soutěže v době krize.

Český hokej zaslal 1. května všem extraligovým klubům návrh, jak by se měla podle jeho plánu soutěž v následujících letech proměnit. Sezony 2020/21 a 2021/22 by byly nesestupové, přičemž vítěz 1. ligy povýší mezi elitu. Počet týmů v lize by tak vzrostl za dva roky na 16, do roku 2024 by se ale postupně zase vrátil na 14.

„Cílem návrhu je vytvořit v nejbližších dvou sezonách prostor pro finanční stabilizaci klubů, aby se dokázaly vyrovnat s novou situací a propadem příjmů,“ odůvodňoval svůj záměr svaz. Klubům dal čas do poloviny května, aby se k návrhu vyjádřily.

V úterý přišla reakce od třech z nich. Plzeň, Liberec a Sparta zaslaly Asociaci profesionálních klubů (APK) vlastní plán, který však místo rozšiřování volí zúžení nejvyšší hokejové soutěže. Podle jejich návrhu by v sezoně 2022/23 hrálo v extralize jen 12 klubů.

Jakub Valský z Liberce střílí gól brankáři Sparty Matěji Machovskému.

„V počtu 14 týmů bude velmi složité naplnit klubový rozpočet a najít adekvátní počet partnerů pro naše kluby. To si nedovedeme představit s počtem 16 klubů působících v České republice, a už vůbec ne v době, kterou právě procházíme, kdy ty největší dopady z této krize na nás teprve dolehnou,“ píše trojice týmů v dopisu, který má iDNES.cz k dispozici.



„V daném počtu účastníků vidíme atraktivitu soutěže, její exkluzivitu (extraliga bude extraligou) a zejména vyšší ekonomickou stabilitu,“ pokračují Liberec, Plzeň a Sparta.



Tyto kluby jako další možná pozitiva svého návrhu uvádějí atraktivnost regionálních derby, kterých by s postupem let přibývalo. Derby by se přilosovala a dohrávala v druhé polovině základní části či o Vánocích. Výsledky by se započítaly do základní části.

Trojice klubů zároveň připustila potenciální problémy, které mohou s jejich návrhem souviset. Jsou jimi například strach ze sestupu (který mj. výrazně ovlivnil závěr základní části letos na jaře) nebo možné nevyhovující licenční podmínky postupujících z 1. ligy.



Sparta už minulý týden oznámila, že se záměrem svazu na rozšíření nesouhlasí. „Nedává to smysl. Co mám zprávy, tak nás nespokojených bude víc než dva,“ reagoval sparťanský sportovní ředitel Petr Ton na dotaz, zda se kromě jeho klubu a Plzně vysloví ještě nějaký tým proti. Nakonec se přidal Liberec. Přibudou další?