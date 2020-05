‚Viděl jsem ty, kteří na to umírají.‘ Bývalý bitkař NHL skončil s koronavirem v nemocnici

Sám se o život nebál, ale během pobytu v nemocnici viděl ty, kteří takové štěstí neměli. Bývalý hokejový bitkař Georges Laraque nyní nabádá, aby se Covid-19 bral vážně. Sám je prý v dobré kondici, přesto skončil připojený na kyslík.

Ztratil chuť k jídlu a měl teploty přesahující 39°C. Před tím, než onemocněl zákeřným koronavirem, trénoval na maraton a fyzicky se cítil na vrcholu. Přesto i on nakonec skončil v nemocnici připojený na kyslík. „Jsem zdravý, přesto jsem to chytil. Stát se to může vážně každému. Lidi to musí brát vážně,“ řekl v rozhovoru pro list Montreal Gazette dnes 43letý sportovní komentátor.



Sám prozradil, že i když trénoval ještě nedávno na maraton, v průběhu nemoci byl rád, že došel do koupelny a musel být hospitalizován. Nyní už je doma, přesto bude nějakou chvíli trvat, než se dostane zpátky do formy. Jestli vůbec někdy.

Právě proto se rozhodl o své zkušenosti veřejně hovořit. Rád by přiměl ostatní, aby nemoc brali vážně. „Nikdy jsem nepomyslel na smrt. Věděl jsem, že neumřu, protože jsem jinak zdravý. Jsou tam ovšem lidé, kteří umírají. Viděl jsem je. Jsou starší a rizikoví. Ne každý bude mít takové štěstí jako já,“ uvědomuje si.

Bývalý hráč Edmontonu, Phoenixu, Pittsburghu a Montrealu se nakazil během dobročinné akce. Sám se totiž nabídl a chodil nakupovat potřebným. Hned jak se uzdraví v tom ale hodlá pokračovat. „Pořád potřebujeme jeden druhého. Něco se mi přihodilo. Nebylo to příjemné. Jakmile budu lepší, vyhrnu rukávy a půjdu zase do toho.“