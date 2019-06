Hadamczik kritizuje poměry v juniorském hokeji. Kdyby poslechli můj názor, říká

PRAHA Alois Hadamczik v pátek potvrdil, že končí jako trenér u reprezentační osmnáctky. Nástup olomouckého Karla Berana označil za logický. Zároveň se rozpovídal o výchovném systému v Česku, který považuje za špatný. „Kdyby poslechli můj názor...“ mrzí českého kouče.

Český hokej před víkendem oznámil konec Aloise Hadamczika, kterému skončila roční smlouva. Místo něho povede osmnáctku Karel Beran (zároveň trenér juniorů v Olomouci), který je s reprezentačním ročníkem 2002 už od kategorie do šestnácti let.

Mluvčí svazu Zdeněk Zikmund řekl, že pozici Karla Berana navrhlo sportovní oddělení a nový šéftrenér Filip Pešán, který sází na koncepci. Nespokojenost s výsledky Hadamczika u reprezentace vyloučil.

„Já jsem zklamaný, že nemáme medaili, ale herní systém jsme měli dobrý. Jen jsme měli hodně faulů,“ mrzí končícího trenéra.

I seniorské mužstvo bylo na mistrovství nejvylučovanější ze všech, co se týče dvouminutových trestů. Vidíte spojitost?

Čtyři roky přemlouvám výkonný výbor, že se extraliga juniorů musí zúžit na čtrnáct týmů (minulou sezonu jich bylo 24). Ta soutěž je pomalá, kdo má ruce a nohy, hraje. Hráči pak mezi dospělými nestíhají. Raději odchází ven místo toho, aby hráli v juniorce prim. Přikryl, Kubíček, Barinka... Po roce v zámoří se kluci vrátí a jsou horší. Kdybychom měli kvalitní soutěž, tak by ti kluci neodešli.

Hráči se ze zámoří vracejí horší?

Protože jsou v zámoří bez rodiny, bez mámy, která jim vařila. V týmu mají cizí kluky, vliv hraje psychologická stránka, sžívají se s jiným stylem hry na malém hřišti. To jsou důležité faktory.

Jakou cestu by tedy měli hráči zvolit?

Pořád tvrdím, že juniorský reprezentant má jít cestou přes národní ligy. Jenže ta cesta je špatná. Všichni by pochopili, kdyby se řeklo, že dospělou extraligu hraje čtrnáct týmů, tak juniorskou bude hrát taky čtrnáct. Jeden nebo dva týmy aby padaly přímo. Stejně slibovali, že budou hrát mladí. Nehrajou. Utrpěla kvalita soutěže. Jaký je rozdíl mezi akademií a neakademií?

Povězte, jaký?

Když klub bez akademie dělá dobrou práci, akorát nedostane milion a půl a nemusí nikoho poslouchat. Junior se má vzdělávat mezi svými, juniorský hokej je čistý, rychlý. Z kvalitní soutěže pak nebudou mít problém zabudovat se v extralize dospělých.

Momentálně nejsou na rychlou hru zvyklí, tak to dohání fauly?

Přesně tak. My s těmi kluky mluvíme, nejsou charakterově zlí, chtějí vyhrávat. Jenže my se na nich podepisujeme, že jim nedáme dobrou soutěž. To je špatně. Kdyby poslechli můj názor, protože mám největší zkušenosti z těch, co to dělají... Kdyby v juniorce bylo dvacet pět hráčů ve čtrnácti týmech, máte kvalitní soutěž pro 350 hokejistů.

Není vůle?

Není vůbec vůle. Pak dochází ke zmatkům, kdy český hokej neprodukuje hokejisty, soudí se tu. Vsetín to dělá dobře, je lepší než polovina soutěže, ale systém jim říká, ať jdou bez akademie pryč. To je nekorektní postup.