Číňané budou hrát v Česku druhou hokejovou ligu. Tým se bude jmenovat China Golden Dragons

PRAHA Celou základní část nastávající sezony, odehraje ve druhé hokejové lize, tedy třetí české nejvyšší soutěži, čínský celek China Golden Dragons. V rámci česko-čínské spolupráce bude tým připravující se na zimní olympijské hry v Pekingu v roce 2022 působit ve druhé lize od letošního září do konce ledna 2020.

Draci, jimž nabídl účast v tuzemské třetí nejvyšší soutěži Český svaz (ČSLH) při letošní návštěvě Číny budou podle svazového serveru hokej.cz sídlit a hrát domácí zápasy v Berouně.

Šéf ČSLH Tomáš Král spolupráci dohodl letos v dubnu na cestě do Číny, kterou absolvoval s hrajícím majitelem Rytířů Kladno Jaromírem Jágrem.

Tam se s čínským svazem domluvili na spolupráci, který má vyvrcholit zimními hrami v roce 2022 v Pekingu.

Kvůli povinnostem v A divizi II mistrovství světa však Draci budou hrát v Česku jen do konce ledna, a tak si budou moci zápasy z konce základní části předehrát.

Šéf čínských olympioniků Peng Liu s hokejovými žáky v Českých Budějovicích.

Golden Dragons budou zařazeny do skupiny Střed spolu s David Servisem České Budějovice, Táborem, Pískem, Klatovy, Příbramí, pražskou Kobrou, Nymburkem a Kolínem.



V základní části druhé ligy se má hrát 32 kol, tedy čtyřikrát každý s každým. Do play off postoupí šest týmů z každé skupiny, přičemž první dva půjdou rovnou do semifinále a mužstva na třetí až šesté příčce budou hrát čtvrtfinále.

Play off se bude hrát na tři vítězné zápasy. Vítězové finále se utkají v kvalifikaci dvakrát každý s každým. Vítěz postoupí do první ligy, z druhé ligy by se nemělo sestupovat.



Definitivní podoba soutěže bude jasná ve čtvrtek, kdy zasedne výkonný výbor ČSLH.