Hokejistou sezony se stal Gulaš. Tvrdá práce v létě mi hodně pomohla, uvědomoval si

Brno Hokejistou sezony se stal opět po roce Milan Gulaš z Plzně. Třiatřicetiletý útočník byl nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem základní části extraligy. Na slavnostním vyhlášení v brněnském hotelu Holiday Inn dnes navíc přebral i ocenění jako nejčastěji vyhlášený hráč utkání.

Seznam vítězů: Hokejista sezony (vyhlašují Tipsport, Generali): Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň).

Nejlepší hráč Generali play off - Cena Václava Paciny (MF Dnes): Šimon Hrubec (HC Oceláři Třinec).

Nejlepší trenér (ČTK): Václav Varaďa (HC Oceláři Třinec).

Nejlepší brankář (Právo): Roman Will (Bílí Tygři Liberec).

Nejlepší obránce (Blesk): Ladislav Šmíd (Bílí Tygři Liberec).

Nejlepší střelec (Deník Sport): Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň).

Nejproduktivnější hráč základní části (Česká televize): Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň).

Nejlepší hráč utkání (Škoda Auto): Milan Gulaš (HC Škoda Plzeň).

Nejlepší nováček (Česká televize): Jan Bednář (HC Energie Karlovy Vary).

Zlatá helma Sencor za nejlepší akci (Sencor): Peter Mueller (HC Kometa Brno).

Vítěz Radegast indexu (Radegast): Jan Výtisk (HC Vítkovice Ridera).

Nejlepší junior DHL ligy (Český hokej): Dominik Pavlát (Piráti Chomutov).

Nejlepší rozhodčí (Český hokej): Vladimír Pešina.

„Ohromně moc si toho vážím. Je za tím práce mých spoluhráčů, celého mančaftu. Jinak bych na tom pódiu nestál. A určitě také práce v létě, která mě utvrdila v tom, že by mohla fungovat, což ten fyzický fond potvrdil. Cítil jsem se výborně. A teď v tom chci pokračovat stejně i dál, žene mě dopředu velká touha po titulu s Plzní,“ řekl Gulaš novinářům.

Gulaš má za sebou další vynikající sezonu. V 51 zápasech základní části zaznamenal 62 bodů za 30 gólů a 32 asistencí. Ve vyřazovacích bojích přidal při 14 startech šest branek a osm nahrávek a stejně jako loni pomohl Plzni k bronzu. Plzeň vypadla v semifinále s pozdějším mistrem Třincem.

„I když mám raději přihrávky, dát to někomu před prázdnou bránu, tak se to tuhle sezonu nějak sešlo,“ řekl Gulaš s úsměvem k primátu nejlepšího kanonýra dlouhodobé fáze nejvyšší domácí soutěže.

Nejlepším trenérem se v anketě vyhlašované ČTK stal kouč mistrovského týmu Ocelářů Václav Varaďa. „Byla to parádní sezona, a to jak pro mě i celý tým. Jsem samozřejmě neskutečně šťastný a hrozně si toho vážím,“ řekl ČTK Varaďa.

„I kdybych toto ocenění nezískal, byl bych s tou sezonou po osobní stránce spokojený. Odevzdal jsem tomu maximum. I když teď jsem unavený a stálo mě to spoustu sil, ta práce je za mnou vidět. Hráči za mnou i za kolegy jdou. Nikdo neví, jaké budou ty další sezony, ale teď se to sešlo a já jsem za to opravdu hrozně rád,“ doplnil Varaďa.

Cenu Václava Paciny pro nejlepšího hráče play off obdržel třinecký brankář Šimon Hrubec. Nejlepším gólmanem extraligy se stal jeho protějšek ve finálové sérii Roman Will z Liberce.

Vítězství v takzvaném Radegast indexu znovu obhájil obránce Jan Výtisk z Vítkovic. Jako nejlepší nováček byl oceněn brankář Jan Bednář z Karlových Varů.

Zlatá helma Sencor za nejlepší akci zamířila do Brna k útočníkovi Peteru Muellerovi. V loni zavedené kategorii nejlepší junior DHL ligy zvítězil brankář Dominik Pavlát z Chomutova. Za nejlepšího sudího byl označen Vladimír Pešina.

Prezidentský pohár za vítězství v základní části získali liberečtí Bílí Tygři, Masarykův pohár pro vítěze play off pak hokejisté Třince.