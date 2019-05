Češi přehráli Švédy 3:0 a stále mohou opanovat turnaj. Opět se prosazovali hráči z NHL

Brno Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na turnaji Carlson Hockey Games v Brně Švédsko 3:0. Přes úvodní porážku s Finskem 2:3 tak mohou za určitých okolností závěrečný díl Euro Hockey Tour v sezoně ještě vyhrát.

Turnaj Carlson Hockey Games v Brně, součást Euro Hockey Tour: ČR - Švédsko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Branky a nahrávky: 8. Jaškin (D. Sklenička), 58. Palát, 59. Voráček (Rutta). Rozhodčí: Olenin, Romasko (oba Rus.) - Brejcha, Gebauer (oba ČR). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno). Sestavy: ČR: Bartošák - Hronek, Kolář, Gudas, D. Sklenička, Rutta, Moravčík, Zámorský, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - H. Zohorna, T. Zohorna, D. Kubalík - Tomášek, Fořt, Červený - Rousek. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek. Švédsko: H. Lundqvist - A. Larsson, Ekman-Larsson, E. Gustafsson, M. Pettersson, Hägg, Svedberg, Bengtsson - Hörnqvist, E. Pettersson, Bratt - Lindholm, A. Kempe, Lindblom - Nygard, Lander, L. Eriksson - M. Kempe, Krüger, Rasmussen - Wedin. Trenéři: Rikard Grönberg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic.

O góly českého týmu se postarali na začátku osmé minuty Dmitrij Jaškin a při závěrečné power play Seveřanů Ondřej Palát a kapitán Jakub Voráček. Čisté konto udržel brankář Patrik Bartošák.

Svěřenci kouče Miloše Říhy nastoupí v neděli proti Rusku. Sborná na turnaji zatím nebodovala. Po středeční prohře 4:6 se Švédy ve Stockholmu podlehli dnes Rusové v Brně Finsku 1:3.

Sekáče, který dnes z rodinných důvodů opustil kádr reprezentace, nahradil na levém křídle třetího útoku Kubalík. A Češi začali výrazně lépe než v předchozím duelu proti Finům. Simon hned v úvodních sekundách bekhendem prověřil Lundqvista.

V sedmé minutě pálil z dobré pozice Voráček, hvězdný gólman Tre kronor byl ale znovu připravený. O chvilku později už Jaškin rozjásal vyprodané hlediště, poté co z úhlu sice zakončil jen do tyčky, od ní se ale kotouč odrazil zezadu do levého Lundqvistova betonu a skončil v brance.

Zanedlouho se jako první v utkání provinil proti pravidlům Lander a moc nechybělo, aby neodseděl u trestoměřičů celé dvě minuty. Nejprve si vyjel do dobré pozice k zakončení Voráček a nebezpečně pálil bekhendem, jenže nemířil přesně. Krátce poté Gudas z kruhu pro vhazování zakončoval do odkryté branky, ale ranou bez přípravy i on těsně minul.



Pak hráli dvě přesilovky v krátkém sledu rovněž Seveřané a v 18. minutě orazítkoval obránce Ekman-Larsson střelou zápěstím od modré čáry tyčku, kotouč se odrazil do Bartošákových zad, zůstal těsně před brankovou čárou a Kolář zachránil situaci, když mohl dorážet Eriksson.

Na začátku 22. minuty našel Jaškin rozjetého Paláta, který se ocitl tváří v tvář proti Lundqvistovi, vypálil nebezpečně na jeho vyrážečku, strážce švédské branky ale vytěsnil kotouč na pravou tyč. Jen krátce nato se vyznamenal Lundqvist při dobré Simonově teči.



Na druhé straně Bartošák uchránil branku od pohromy při zakončení Nygarda. Právě Nygard musel v polovině utkání na trestnou lavici a Češi slavili podruhé. Jenže předčasně. Rutta vypálil, Lundqvist nevěděl, kde má kotouč, na brankovišti ho důrazný Moravčík posunul směrem k Jaškinovi, který ho dotlačil za čáru.

Švédská střídačka ale zareagovala výzvou, sudí přezkoumali celou situaci u videa a kvůli nedovolenému ataku gólmana Jaškinovi druhý zásah sebrali. Další možnosti ke změně skóre nevyužili Mario Kempe a Tomáš Zohorna. Těsné vedení si tak český tým přenesl i do třetí části.

V ní se vyznamenal Bartošák u šance Eliase Petterssona, jinak ale domácí přes sílící tlak úřadujících mistrů světa velmi dobře hájili těsné vedení. V 56. minutě naopak zazvonil Hronek na tyč. Takřka dvě a půl minuty před vypršením základní hrací doby to Švédové zkusili bez Lundqvista, čehož využili Palát a po něm s ledovým klidem i Voráček.

Tabulka Carlson Hockey Games: