NHL: Carolina porazila New York Islanders a postoupila do finále, Dallas skóroval nad St. Louis

New York Hokejisté Caroliny porazili doma New York Islanders 5:2, poprvé v klubové historii ovládli sérii 4:0 a postoupili do finále Východní konference NHL. Na dosah má finále Západní konference Dallas, který vyhrál na ledě St. Louis 2:1 a v sérii vede 3:2 na zápasy.

V brance Caroliny opět chyběl Petr Mrázek, který utrpěl ve druhém utkání série s Islanders zranění v dolní části těla. Český gólman už poslední dva dny trénoval, ale kouč Rod Brind? Amour nechce jeho návrat uspěchat, dokud nebude Mrázek stoprocentně v pořádku. Navíc Curtis McElhinney podal opět spolehlivý výkon, kryl 26 z 28 střel.

Islanders skórovali jako první, když se Matthew Barzal prosadil už ve třetí minutě v přesilové hře z dorážky. Stejným způsobem ale v početní výhodě brzy vyrovnal Sebastian Aho. Klíčový úder zasadila Carolina soupeři v rozmezí 23. až 29. minuty, během kterých odskočila soupeři brankami Teuva Teräväinena, Grega McKegga a Justina Williamse na 4:1. Z přečíslení dva na jednoho zvýšil ve třetí třetině Andrej Svečnikov a Brock Nelson už jen snížil.

Dallas nasměroval k zisku mečbolu ve třetí minutě Jason Spezza, když si sjel před branku na přihrávku Tylera od zadního mantinelu a přesně zamířil nad lapačku Jordana Binnigtona. Druhý gól přidal zhruba v polovině utkání Esa Lindell bekhendovou střelou z mezikruží. Po chybné rozehrávce brankáře Bena Bishopa snížil ve 48. minutě Jaden Schwartz, ale jinak hostující gólman zlikvidoval 38 střel a stal se největší hvězdou zápasu.