Rekordních osm tisíc diváků na parahokeji? Lidé nás neskutečně ženou, rozplývají se Češi

OSTRAVA Čeští parahokejisté zažívají takřka snový domácí šampionát. Na mistrovství světa v Ostravě nejprve v neděli přilákali rekordní diváckou návštěvu, po postupu do semifinále navíc mají na dosah historický zisk medaile. „Teď to odnesou Američani,“ burcuje gólman Michal Vápenka.

8 462 diváků. Taková je nová nejvyšší návštěva na utkání parahokejistů, kterou stanovilo nedělní střetnutí českých borců s Itálií. Poprvé v historii tohoto sportu mohli pořadatelé ohlásit, že je stadion vyprodaný.



„Je to určitě jeden z milníků parasportu obecně,“ neskrýval obrovskou radost ředitel šampionátu Jiří Šindler v rozhovoru pro ČTK.

„Před šampionátem nám říkali, že budeme rádi, když přijde tisíc dva tisíce lidí. Samozřejmě, že i pro nás je to mnohonásobně nad očekávání a jsme nadšeni.“

Tohle opojení teď může být ještě umocněno. V pátek od 20 hodin nastoupí české mužstvo v semifinále mistrovství světa proti favorizovanému výběru Spojených států.

Ač jsou role papírového favorita a outsidera jasně dané, Češi mohou i přes případnou prohru pomýšlet na zisk historicky první medaile z MS.

Čeští parahokejisté děkují po výhře fanouškům v ostravské hale.

Ani před soubojem s Američany ale čeští parahokejisté neztrácejí naději na postup, byť je soupeř těžkou vahou.

„Neřešil jsem, na koho půjdeme dál. Až po posledním zápase s Nory jsem to polookem zahlédl někde na kostce. Holt to odnesou Američani,“ citoval gólmana Michala Vápenku server hokej.cz.

Úchvatný je ale už jen dosavadní postup české družiny. Na suverénních výsledcích (čtyři výhry, skóre 23:1) mají obří podíl také diváci, kteří v Ostravě vytvářejí mimořádnou kulisu. „Klobouk dolů před lidmi, že nás přišli podpořit a dotáhli nás k postupu,“ pokračoval brankář Vápenka.

„Lidé nás tady ženou neskutečně dopředu. My tam díky tomu můžeme nechat úplně všechno v každém zápase, bez ohledu na výsledek. Ale ty jsou zatím skvělé a my si to užíváme. Fakt děkujeme všem divákům,“ přidal se prostřednictvím webu hokej.cz trenér českého výběru Jiří Bříza.



Zda velkolepá jízda vyvrcholí v sobotu finálovou účastí, či soubojem o bronz, ukáže páteční večer.