VIDEO: Hokejoví nešikové. Švýcaři měli dva nájezdy naráz, nedali ale ani jeden

Vancouver / Praha Nevídaná věc se přihodila na mistrovství světa do 20 let v Kanadě. Švýcarští hokejisté dostali v utkání s Ruskem možnost hned dvou trestných střílení v jeden moment. Jako by je ale tíha mimořádného okamžiku ochromila natolik, že oba dva penaltové pokusy proti favoritovi trestuhodně promrhali.

Pro upřesnění, nebylo to tak, že by se dva hráči ve stejný okamžik rozjeli každý se svým pukem proti nebohému brankáři. Švýcaři si střihli dvě trestná střílení po sobě a to z celkem logického důvodu.

Za stavu 3:3 se během ruské přesilovky na konci druhé třetiny vyřítil do úniku útočník Marco Lehmann a ve vlastním oslabení mohl poslat Švýcary do vedení. Za záchrannou páku ale zatáhl obránce soupeře Dmitrij Samorukov, který Lehmanna podrazil nejprve u modré čáry a záhy i před brankou.

„Byl jsem na ledě už dlouho a nohy mi nejely,“ vysvětlil Samorukov, proč celkem pochopitelně sáhl k nouzovému řešení.

Ani rozhodčí dlouho neváhal a oba jeho přestupky potrestal shodně - trestným střílením.

Výčitky svědomí ale mohly faulujícího Samorukova zase rychle opustit. Podražený Lehmann se vydal k prvnímu pokusu, jenže puk mu sjel z hole a gólman Daniil Tarasov jen jistil dráhu samovolně klouzajícího kotouče.

Ještě méně práce měl ruský brankář při nájezdu druhého exekutora Philippa Kurasheva, jehož prudký pokus minul branku. Bylo to tak stále 3:3 a Švýcaři museli odbránit zbytek svého oslabení. Není divu, že trenér smolařů Christian Wohlwend druhou zpackanou penaltu vztekle vydupával na střídačce.

Byli to nakonec Rusové, kteří se v utkání skupiny A díky čtyřem trefám v závěrečném dějství mohli radovat z výhry 7:4.