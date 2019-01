Poražení roku: Sparta protočila tři trenéry, bratislavský Slovan v KHL dál tápe

PRAHA Rok 2018 znamenal pro řadu lidí, kteří se pohybují ve sportu, ústup ze slávy. Mezi ty nejvíce „poražené“ se jednoznačně řadí fotbalová Sparta, hokejový Slovan Bratislava nebo český biatlon.

Samozřejmě by se do rubriky poražení roku dala zařadit i řada hráčů či jiných subjektů, nicméně jde o výběr sportovní redakce Lidovky.cz.

Fotbalová Sparta Praha

Hned tři lodivodi se vyměnili během kalendářního roku 2018 na střídačce pražské Sparty. Internacionalizace neskončila ani s odvoláním Itala Stramaccioniho, kterého nejprve nahradil Pavel Hapal, jehož na konci července (snad) definitivně vystřídal sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Nový trenér pražské Sparty Andrea Stramaccioni pózuje na letenském stadionu.

Jenže tomu se stále nedaří sladit ega hráčů, a slavné značce tak hrozí, že bude příští rok bez evropských pohárů. Což by nebylo takové překvapení, jenže tentokráte by naděje na účinkování v Evropě skončila ještě dříve, než by začala. Což by asi majitel Daniel Křetínský dobře nenesl.

Mimochodem Sparta si na podzim připsala jeden rekord, maximálně totiž nasadila do zápasu čtyři tuzemské hráče, minimálně jednoho.

Hokejový Slovan Bratislava

Velké starosti se zachováním své existence v KHL mají činovníci bratislavského Slovanu. Klub každoročně dluží hráčům peníze, v rozhovoru pro web hokej.sk dokonce bývalý brankář Barry Brust prohlásil, že ačkoliv v organizaci nepůsobí přes rok a čtvrt, stále neviděl několik výplat.

Radující se hokejisté Slovanu Bratislava.

Ani sportovně to Slovanu v KHL nejde. Slovenský klub je poslední v západní divizi, navíc bodově je na tom hůře jen Admiral Vladivostok, hrající ve východní části. Pravděpodobně se tak bude opakovat každoroční scénář – konec nadějí na play-off, hráči se rozprchnou a ročník se bude dohrávat s těmi, kteří buď neseženou angažmá jinde, případně s juniory.

Není tedy divu, že bratislavský tým je jeden z těch, o kterých se uvažuje, že v prestižní soutěži skončí.

Český biatlon

Přehnaná očekávání rozhodně nebyla na místě v případě našich biatlonistů. Po bouřlivém konci Gabriely Koukalové, o kterém se napsala obrovská řada textů, měla přejít zodpovědnost na ostatní členy reprezentačního týmu.

Rozmrzelý Michal Krčmář si nevyjel takový výsledek, jaký by si přál.

Dvě medaile z olympijských her byly nečekaným úspěchem, v začátcích ročníku 2018/2019 se ale začal naplno projevovat ústup tuzemských biatlonistů ze slávy. Nezbývá než doufat, že se biatlon s menším počtem úspěchů nezačne stahovat z myslí stále hodně náročných diváků, kteří se nechtějí spokojit s horším než prvním místem.