Sportovní hlášky roku: nadávky do bílých nebo strach z Ledecké

PRAHA Tradičně perlil Jaromír Jágr, zaujala i Ester Ledecká nebo sportovní ředitel fotbalového Slovácka Veliče Šimulikoski. Pojďte si přečíst výběr nejlepších nebo nejzajímavějších hlášek sportovců z roku 2018, jak je pro vás posbíral server Lidovky.cz.

První hláška roku samozřejmě nemůže patřit nikomu jinému, než dvojnásobné olympijské vítězce. „Já jsem hrozná držgrešle a na prachy, to všichni vědí. Takže z toho mám velkou radost,“ smála se Ester Ledecká faktu, že si díky dvěma zlatům přijde na 3,5 milionu korun.

Ostatně českou obojživelnici mnohé konkurentky viděly i ve svých nočních můrách. „Jsem optimistická, že už bych se mohla dostat na pódium,“ glosovala prozatímní třetí místo lyžařka Lindsey Vonnová. „Naštěstí dnes není na startu žádná snowboardistka,“ kontrolovala startovní listinu.

Hra kladenských hráčů bavila i majitele klubu Jaromíra Jágra.

Jako už tradičně se do našeho přehledu vešel Jaromír Jágr. „Podobné nárazy by se měly pískat, protože pak je jen otázka času, kdy místo nosítek přijedou na led frajeři s rakví,“ mrazilo při jeho slovech v zádech. K hokeji se zatím aktivně nevrátil, ale humor neztratil. „Kdo má rád výzvy, tak mu rád přenechám své tělo a může to zkusit. Nečekal jsem zázraky, ale byl jsem rád, že jsem dnešní trénink přežil,“ zkusil najít dobrovolníka v době letní přípravy kladenský matador.

Pořádně horko bylo českým rozhodčím v tuzemské fotbalové lize při zápasech Slovácka. Například sudí Miroslav Zelinka si v utkání s Olomoucí vyslechl nepěkná slůvka od sportovního manažera týmu z Uherského Hradiště Veliče Šimulikoského. „Vy jste takoví idioti, co čumíš Ty p***, běž do pr****...“ Bývalý ligový hráč dal za vyučenou i čtvrtému rozhodčímu Radku Dubravskému v zápase se Spartou. „Ty seš zas*****, podívej se, jak jsi bílej...“ Trest? Dohromady šest zápasů zákaz vstupu na lavičku a pokutu ve výši 60 tisíc korun.

Na Slovácku se dělá vše naplno. Slaví i nadává. Vpravo manažer Veliče Šimulikoski.

Sudí to nemají jednoduché, a to ani nemusí nadejít den zápasu. Noc plnou snů prožívala sudí Jana Adámková před svou premiérou jako hlavní rozhodčí. „Zdálo se mi, že tady nebudu mít ani svoje asistenty, že tady budou nějací kluci z okresu… No prostě hrozné věci,“ usmívala se po zápase Olomouc – Mladá Boleslav. Otázkou zůstává, jak by se paní rozhodčí tvářila, pokud by opravdu dopadla jako v některých okresních přeborech, kde mají málo sudích, a dostala asistenty - laiky.

Šok zažívali i hokejisté Kanady na olympijských hrách. Prohráli se Švýcarskem, o kterém možná ani někteří ze zúčastněných nevěděli, kde leží. A řada z nich to těžce kousala. „Přiznejte Švýcarům všechen kredit na světě, ale není možné, abychom takový zápas prohráli,“ hodnotil obránce Marc-Eduard Vlasic fakt, že hráči ze zámoří přestříleli Švýcary v poměru 45:17. Kanaďané byli jen efektní, Švýcaři efektivní.

Jana Adámková nařizuje přímý volný kop.

Kdo si ale jakýkoliv neúspěch nepřipouštěl, byl trenér Sparty Andrea Stramaccioni. „Myslím jen na to, abych pracoval nejlépe, jak umím. Teď chci tým připravit na zápas v Karviné a na derby,“ maloval si plány na nejbližší dny Ital. O den později jej management letenských vyhodil.

„Můj džob prostě je, abych klukům říkal, že jsou pořád stejní fotbalisté,“ ukázal lehkost trenérské práce příbramský Josef Csaplár. Svéráz mezi ligovými lodivody se nenechal ani zaskočit otázkou na své chování na střídačce.

„Když jsem s Příbramí ve druhé lize začínal, byl jsem na lavičce v obleku, košile, kravata… Po třetím kole jsem zjistil, že máme bod. A v novinách jsem si přečetl, že jsem úplnej idiot. Tak jsem šel do tepláků, začal jsem poskakovat jako papírový čertík a trvá to dodnes,“ usmíval se po remíze s Plzní Csaplár.

Trenér Příbrami Josef Csaplár (v pruhovaném tričku).

Drsno bylo i na tenisových dvorcích. „Jste lhář. Kdy se mi omluvíte? Dlužíte mi omluvu. Řekněte to. Omluvte se. A pak na mě nemluvte. Jak si mě troufáte obvinit z podvodu? Ukradl jste mi bod. Takže jste také zloděj,“ častovala Serena Williamsová rozhodčího Carlose Ramose ve finále US Open. Nejenže se jí sudí neomluvil, ale Američanka svým bojovným výstupem proti sobě poštvala řadu fanoušků.

Ostatně v bojových sportech letos nebylo o zajímavé hlášky nouze. „Boxerský zápas skoro-důchodců je zábavný asi skoro jako boxerský zápas raperů, jakéhosi Marpa a Rytmuse v O2 Areně,“ prohlásil mimo jiné moderátor a majitel TV Barrandov Jaromír Soukup. Toho vyzvala na souboj řada českých bojovníků, ale do uzávěrky tohoto textu nebylo jasné, zda miliardář něčí výzvu přijal. Třeba by se mohli utkat v Aréně Jaromíra Soukupa…