Islanders porazili Philadelphii. Postoupili mezi poslední čtyři týmy, ve finále se střetnou s Tampou Bay

Toronto Hokejisté New Yorku Islanders porazili v rozhodujícím sedmém utkání 2. kolay play off NHL Philadelphii 4:0 a postoupili mezi poslední čtyři týmy. Islanders se ve finále Východní konference, které hráli naposledy v roce 1993, střetnou s Tampou Bay. Druhou dvojici tvoří Vegas s Dallasem.

Philadelphia, která vyhrála předchozí dva zápasy v prodloužení, mohla udeřit už v úvodní minutě. Střelu Jakuba Voráčka ale zastavila tyč. Český útočník byl v úvodním kole nejproduktivnějším hráčem týmu (4+3), ale v sérii s Islanders si připsal pouze jednu asistenci.



Úvodní dva góly Islanders vstřelili obránci. Scott Mayfield otevřel skóre v desáté minutě střelou z pravého kruhu a jeho první trefa v letošním play off byla i zadostiučiněním za minulý zápas, ve kterém zlomil v prodloužení hokejku a z následného přečíslení Philadelphia rozhodla.

„V posledních dnech jsem se cítil špatně, dole. Tohle mě povzbudí. Je úžasné dát vítězný gól v zápase číslo sedm, ve kterém bojujete o postup do finále Východní konference. Myslím si, že nikdo nečekal, že budu skórovat. Ale měl jsem čas, viděl jsem volné místo a jsem šťastný, že jsem se trefil,“ rozplýval se Mayfield.

Podle trenéra Philadelphie Alaina Vigneaulta ovlivnil úvodní gól obraz hry. „Líbilo se mi, jak jsme začali. Prvních šest minut nám patřilo, měli jsme navrch. Tvořili jsme hru a hrálo se hlavně v jejich obranném pásmu. Po první brance jsme ale ztratili jiskru. Nebyli jsme dost dobří, a proto jsme prohráli. Je to pro nás všechny velké zklamání,“ řekl. „Nevyhrávali jsme dost soubojů jeden na jednoho, a proto jsme si nevytvářeli šance,“ doplnil Sean Couturier.

O chvíli později zvýšil po pohledné kombinaci Andy Greene, jehož nepokryl Voráček, a v polovině zápasu se prosadil z brejku Brock Nelson. Flyers se odhodlali ke hře bez brankáře už v 53. minutě, ale Anthony Beauvillier brzy stvrdil postup Islanders.

Tým z New Yorku v utkání výborně bránil, Thomas Greiss potřeboval k prvnímu čistému kontu v play off NHL pouhých 16 zásahů. „Byl to neskutečný zápas. Nejlepší, jaký jsem od nás kdy viděl,“ těšilo Greisse.

Podobný názor zastával i trenér Islanders Barry Trotz. „Vypadali jsme ohromně. Líbilo se mi, jak jsme hráli a jak jsme k utkání přistoupili. Chlapci pochopili, že nejlepší hokej hrají, když jsou maximálně soustředění. Nemůžou jít do jediného souboje jen tak napůl. Prosazovaly se všechny řady, dobře zachytal gólman, dařilo se speciálním formacím. Když hrajeme takto, máme šanci vyhrát,“ řekl.

Zkušenému kouči, který před dvěma lety dovedl Washington ke Stanleyovu poháru, vyšel tah s nasazením Greisse místo Semjona Varlamova. Ruský gólman inkasoval při posledních dvou porážkách devět branek. „Odchytal spoustu skvělých zápasů, ale chtěl jsem, aby si odpočinul. Dostali se mu trochu pod kůži a věděl jsem, že Greisser bude dobrá volba. Máme dva vynikající gólmany,“ vysvětlil Trotz.

V letošním druhém kole play off NHL ztratily tři týmy vedení 3:1 na zápasy, ale všechny pak rozhodující duel zvládly. O den dříve nedopustila obrat mužstva Dallasu a Vegas. Další program NHL pokračuje bez pauzy, už v noci na pondělí startuje finále Západní konference.