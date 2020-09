Jágr do Omsku? Stále věříme, v létě jsme jednali, překvapil ruský klub

Omsk Sparta, Třinec, nebo stále Kladno? Četné letní spekulace spojovaly Jaromíra Jágra s několika kluby, nakonec to však nejspíš dopadne setrváním v kádru Rytířů. O to překvapivější je vzkaz z ruského Omsku, kde hokejová legenda v minulosti působila: „Během léta jsme vedli rozhovory. Možná, že z toho ještě něco bude.“

Jaromír Jágr má ke klubu Avangard Omsk vztah. Poprvé tam dohrával během výluky v NHL sezonu 2004/05, mezi lety 2008-2011 pak působil v ruském týmu znovu, částečně jako kapitán. Za necelé čtyři roky si v jihosibiřském městě získal přízeň jak fanoušků, tak funkcionářů.

A zdá se, že staré spojení v poslední době znovu ožilo. Avangard měl s Jágrem v létě hovořit o možné spolupráci, jak při rozhovoru pro klubová média prozradil předseda představenstva Omsku Alexandr Krylov.



„Je to tak, v létě jsme byli ve spojení. A je stále možné, že se nám spolupráce povede,“ uvedl Krylov bez upřesnění, zda by bral Jágra jako hráče, nebo funkcionáře. Zatím prý ale ze záměru Rusů sešlo. „Bohužel, koronavirus naše plány narušil. Ale stále doufáme, že je budeme moci naplnit,“ řekl Krylov.

Je nepravděpodobné, že by Jágr ve 48 letech naskočil do KHL coby hráč. Sám v nedávném rozhovoru přiznal, že se musí trpělivě dostávat do formy, aby mohl vůbec hrát za Kladno v druhé nejvyšší české soutěži. „Začal jsem pomalu trénovat s týmem. U mě se nic nemění, až se začnu cítit dobře a tak, abych pomohl mužstvu, vrátím se. Jinak ne,“ řekl Jágr v úterý.

Po sestupu Kladna na konci minulé sezony se začalo hovořit o tom, že by jeden z nejlepších hokejistů historie mohl alespoň na střídavé starty do jednoho z extraligových celků. Nejvíce spekulací ukazovalo na Spartu, v úvahu připadal i Třinec, s nímž Jágr spolupracoval po předloňském návratu z NHL.

„Musím si dát dohromady plusy a mínusy. Dokážu si to představit v jiném klubu, nejen konkrétně ve Spartě. Ale z jednoho důvodu – že z toho budou profitovat Rytíři. A podmínkou by taky bylo, abych nejdůležitější část sezony, tedy play off, hrál za Kladno,“ nechal se v červnu slyšet Jágr.

Teď se o jeho služby přihlásil Omsk. Dojde na přání Avangardu?