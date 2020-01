Jágr: Nejde o uzavření ligy, předně nesouhlasím s financováním sportu jako takového

Kladno Hokejista a majitel kladenského klubu Jaromír Jágr odmítl, že by stál za iniciativou o uzavření extraligy, i když by se mu nebránil. Uvedl, že mu jde zejména o český sport a nechce, aby se opakovaly případy, kdy se kluby dostanou do velkých finančních problémů, jak se to stalo například Slavii nebo Chomutovu.

V souvislosti se spekulacemi o možném uzavření nejvyšší soutěže hokejistů v průběhu sezony byla zmiňována hlavně jména dvou olympijských vítězů z Nagana, kteří stojí v čele klubů z dolních pater tabulky - Jágra a Jiřího Šlégra (Litvínov). Jágr, podobně jako před dvěma týdny Šlégr, tyto informace mírnil.



„Nevím, kdo to řekl, nebo napsal, že jsem pro uzavření ligy. Bylo tam vložené moje jméno a všichni si myslí, že jsem jediný, který chce uzavřít ligu. To je absolutní nesmysl. Řešili jsme tam jen jednu věc, která byla podle mého hodně vytržená z kontextu. Já předně nesouhlasím s financováním sportu jako takového, a to nejen hokeje,“ uvedl Jágr na dnešní tiskové konferenci v Kladně.

„Myslím, že to nemá dlouhou budoucnost, protože vše je založené na dotacích a darech od sponzorů. Sport si sám na sebe nevydělá. Já se jen bojím toho, aby nepřišel den, kdy nepřijdou dotace, nebo sponzor nebude vydělávat takové peníze, aby je dal jako dar těm týmům, a ten sport najednou nebude. Nebo ty týmy nebudou,“ řekl Jágr.

Připomněl, že by to nebylo poprvé. „Podívejte se na kluby jako třeba Slavie. Patnáct let nazpátek vyhrávali tituly v extralize, měli neskutečné mužstvo. A dnes? Mají problémy sehnat peníze, hrají s minimálním rozpočtem. Nebo Chomutov, to je to samé. Bojím se jen toho, aby to nepotkalo daleko víc klubů najednou. Že to pořád nějak funguje, to je jedna věc, ale nemyslím, že je to zdravě nastavený. To ale mluvím celkově o sportu v republice,“ uvedl Jágr.



Na otázku, zda by extralize prospělo uzavření, nelze podle něj jednoznačně odpovědět. „To je otázka, nad níž tady můžeme sedět a debatovat hodiny. Záleží i na tom, kolik tady bude lidí, protože co člověk, to názor. A já ho vyjádřil jen za sebe. Pořád slyším, že nemáme mládež, že nejsou děti, že naše mládež není schopná hrát. Nevěřím tomu, že pár kluků by se nenašlo, kteří by tu extraligu mohli hrát. Věřil jsem tomu, že kdyby se to rozšířilo třeba na šestnáct týmů, tak ti hráči dostanou daleko větší šanci,“ řekl Jágr.

Varianta uzavření extraligy během rozehrané soutěže není podle něho vůbec na pořadu dne. „Jako Kladno jsme v extralize noví. U jednání, co probíhala poslední tři čtyři pět let, jsme nebyli. Majitelé investují velké peníze do chodu klubu, ale nevlastní tu soutěž, rozhoduje úplně někdo jiný. Je to stejné, jak kdybys byl majitel firmy, ale někdo jiný říkal, co by se mělo dělat a kam půjdou peníze. To si nemyslím, že je férové, a že by to tak mělo být,“ prohlásil Jágr.

Zástupci Asociace profesionálních klubů ledního hokeje chtějí od svazu převzít řízení extraligy, na což mají podle smlouvy do konce ledna právo. Někteří uvažují, že by sestup zrušili a nejvyšší soutěž pro nadcházející rok rozšířili o nejlepší prvoligový klub, což by musel schválit i výkonný výbor svazu.