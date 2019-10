Kempný pomohl dvěma góly k velkému obratu Washingtonu, Vrána a Gudas si připsali asistenci

VÝSLEDKY NHL Vegas - Colorado 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

Branky: 19. W. Karlsson - 20. a 31. Kadri, 36. a 58. Calvert, 1. Bellemare, 28. Makar. Střely na branku: 26:40. Diváci: 18.420. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Bellemare, 3. Makar (všichni Colorado). Toronto - San Jose 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Branky: 40. Muzzin, 55. Rielly, 60. I. Michejev, 60. Matthews - 11. Labanc (Hertl). Střely na branku: 27:17. Diváci: 19.102. Hvězdy zápasu: 1. Rielly, 2. I. Michejev, 3. Muzzin (všichni Toronto). New Jersey - Arizona 3:5 (2:1, 1:2, 0:2) Branky: 17. Vatanen, 19. J. Hughes, 34. Zacha - 20. Schmaltz, 23. Grabner, 34. Ekman-Larsson, 42. Hayton, 59. Keller. Střely na branku: 35:17. Diváci: 14.724. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes (New Jersey), 2. Hayton (Arizona), 3. Vatanen (New Jersey). Ottawa - NY Islanders 2:4 (1:2, 0:2, 1:0) Branky: 8. a 48. Ennis - 13. a 18. z tr. střílení Leddy, 25. M. Martin, 27. Brassard. Střely na branku: 32:24. Diváci: 11.189. Hvězdy zápasu: 1. Leddy (NY Islanders), 2. Ennis (Ottawa), 3. M. Martin (NY Islanders). Detroit - Buffalo 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Branky: 32. McCabe, 42. S. Reinhart. Střely na branku: 41:25. Diváci: 18.616. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. S. Reinhart, 3. McCabe (všichni Buffalo). Vancouver - Washington 5:6 po sam. nájezdech (2:1, 3:1, 0:3 - 0:0) Branky: 8. a 34. Schaller, 6. Boeser, 26. E. Pettersson, 35. Virtanen - 4. a 40. Kuzněcov (na první Vrána, na druhou Gudas), 45. a 48. Kempný, 42. Eller, rozhodující sam. nájezd Bäckström. Střely na branku: 34:29. Diváci: 18.871. Hvězdy zápasu: 1. Schaller (Vancouver), 2. Kuzněcov, 3. Kempný (oba Washington).