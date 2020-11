Kladno navázalo spolupráci s Pardubicemi, zahraje si Jágr v jejich dresu?

Pardubice Pardubický obránce Stěpan Zacharčuk bude hostovat v prvoligovém Kladně. Nebyla by to zpráva dne, kdyby si pro statného ruského beka nepřijel na východ Čech sám Jaromír Jágr. Jak řekl pro iDNES.cz majitel Dynama Petr Dědek, je to zárodek většího propojení mezi oběma kluby.

Jágr na tribuně posedával a přihlížel nedělní porážce Pardubic se Spartou 1:3, už šesté v pořadí. Nepřijel se jen podívat, jak vypadá extraligový hokej, který si teď jeho Kladno nemůže po sestupu o úroveň níž dopřát, ale jednat se zámožným miliardářem Dědkem o spojení obou klubů a o posilách. „Našli jsme společnou hokejovou řeč a navazujeme hlubší spolupráci. Byl bych rád, kdyby se Kladno vrátilo do extraligy. Ne že bychom na tom teď byli sami dobře, ale věřím, že se z této nepříjemné situace rychle dostaneme. Máme široký kádr a ještě ho musíme doplnit,” vysvětlil Dědek. Majitel pardubického klubu připustil, že s nejlepším hráčem české historie jednali o více tématech, jejichž obsah oznámí později. S Jágrem hledají průsečíky ohledně spolupráce i budoucích projektů. Řeší je od chvíle, kdy se potkali nad vyjednáváním termínu a místa krkonošského Winter Classic.

„V brzké době oznámíme další postup. Nicméně hostováním Stěpana Zacharčuka jsme naše společné projekty odstartovali a nebudeme tím zdaleka končit,” uvedl. Krize Pardubic se prohloubila prohrou na Spartě. Utkání s majitelem Dědkem pozoroval Jágr Rýsuje se start slavné 68 za Pardubice? „To je spekulace a Jardova hráčská výpomoc teď není ve hře,” zdůraznil Dědek. „Máme nadstandardní vztahy. Jarda Jágr je hokejovou legendou. Požádal jsem ho, aby se při pracovních jednáních podíval na Dynamo, a chtěl jsem slyšet jeho názor na můj tým. Jeho hokejové oko je nejzkušenější v republice. Jde o jakousi výpomoc majitelů klubů. Jsem rád, že byl ochotný přijet a probrat všechny záležitosti osobně,” dodal Dědek. Zacharčukovo hostování se momentálně hodí oběma stranám. Třiatřicetiletý ruský obránce ještě na jaře pomohl spolehlivými výkony Pardubicím k záchraně, ale v aktuálním extraligovém ročníku jako by to byl jiný bek. Projevila se jeho nerozehranost. A tak jako jeden z prvních odnesl špatné výsledky týmu i přestavbu mužstva. Zato kladenská obrana před restartem první ligy potřebuje zpevnit. Rytíři totiž v osmi zápasech inkasovali dvaadvacet gólů. Stěpan Zacharčuk odchází na hostování do Kladna. Včera jsme se na tom společně dohodli s majitelem Rytířů @68Jagr. Stěpan byl oporou @HCPCE při letošní záchraně v @telhcz. Jakmile se rozehraje a vrátí do formy, opět ho uvítáme v Pardubicích. pic.twitter.com/UC3Pc9IXPQ — Petr Dědek (@PetrDedekDDreal) November 16, 2020 „Stěpan doplatil na to, že se nemohl připojit k týmu dříve než na konci srpna. Přijel v ne úplně dobrém fyzickém rozpoložení. Snaží se tvrdě pracovat, nicméně v zápasovém vytížení se to nedá úplně dobře dělat,” vysvětlil důvody Zacharčukova přesunu sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický na klubovém webu.

„Domluvili jsme tedy, že odejde na hostování do Kladna se střídavým startem zpět k nám. Na Kladně bude mít prostor, jak dotrénovat manko, tak i dostatečné zápasové vytížení,“ dodal. Jak tedy bude fungovat trojúhelník Pardubice - Vrchlabí - Kladno? Vrchlabí jako prvoligová farma Pardubic bude nadále využívat hráče Dynama na pomezí extraligové sestavy.

„Do Kladna budou chodit extraligoví hráči na hostování, kteří aktuálně nemají formu, nebo se nevejdou do sestavy a potřebují změnu. Může se stát, že tam přijde ještě někdo, kdo Rytířům pomůže a zároveň dostane nový impuls,” ozřejmil Dědek první výstupy pondělních rozhovorů s Jágrem. Za současné situace šestinásobných českých mistrů nemá nikdo místo jisté. „Kdokoliv další může odejít, jestliže nesplní výkonnostní kritéria. Kádr samozřejmě po všem, co se odehrálo, musíme ještě doplnit. Proti Spartě naše hra nebyla špatná, gólman odchytal výborně druhou i třetí třetinu. Bojovali jsme, snažili jsme se, ale rozdíl ve výkonu byl patrný. Museli jsme stáhnout čtvrtou lajnu, protože prostě nestačila,“ řekl pardubický majitel otevřeně. „Pokud se chceme srovnávat s kluby jako Sparta, Třinec a Liberec, musíme ještě posílit. Každopádně herní projev se zlepšil,” konstatoval. Při současné mizérii, kdy se nedaří na ledě a útočník Kousal je kvůli své kokainové aféře mimo sestavu, se jedná alespoň o jednu pozitivní zprávu směrem k fanouškům Pardubic. Pomůže Jágr ještě víc Východočechům z bídy ven?