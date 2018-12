Kometa otočila zápas se Zlínem, v čele tabulky setrvává Třinec

PRAHA Poslední kolo před reprezentační přestávkou čekalo českou extraligu. Padlo hodně branek, z jediného čistého konta se radoval litvínovský brankář Janus po zápase ve Vítkovicích. V čele stále zůstává Třinec.

Poprvé v letošním ročníku dorazil ve Zlíně plný stadion, na regionální derby s Kometou přišlo 7000 fanoušků. Valnou většinu z nich rozradostnil gól Ondráčka už v deváté vteřině, jenže už o čtyři minuty později srovnal hostující Horký, navíc o pár minut později poslal Brňany do vedení Dočekal.

Výsledky nedělních zápasů extraligy: PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) Branky a nahrávky: 1. Ondráček (Kubiš, Fořt) - 5. Horký (Mallet, J. Hruška), 13. Dočekal (Štencel, O. Němec), 35. Dočekal (L. Čermák, Köhler), 36. Mueller (P. Holík, O. Němec). Diváci: 7000 (vyprodáno). HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 6:3 (3:2, 1:1, 2:0) Branky a nahrávky: 3. P. Straka (Kodýtek, Čerešňák), 10. Indrák (Gulaš, Jan Kovář), 20. Allen (Stach, Kratěna), 24. Kracík (Čerešňák, Stach), 53. Gulaš (Pulpán, Kodýtek), 55. P. Straka - 7. T. Rachůnek, 8. Šenkeřík (T. Mikúš, O. Beránek), 24. Gríger (T. Rachůnek, Flek). Diváci: 6222. Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 12. M. Kvapil (Filippi, Lenc), 35. Birner (M. Kvapil), 50. Redenbach (Šmíd), 60. J. Vlach - 53. Buchtele (P. Vrána, Blain). Diváci: 7111. BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Branky a nahrávky: 24. Vondrka (Kotvan) - 13. Christov (Dravecký, Š. Novotný), 29. Dravecký (Christov, Kundrátek), 58. Svačina, 60. Polanský (Martin Růžička, Matyáš). Rozhodčí: Bjälkander (Švéd.), Bejček - Pešek, Ganger. Diváci: 3122. HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Branky a nahrávky: 7. Válek, 9. F. Lukeš, 40. J. Mikúš (Ščotka, Kašpar). Diváci: 4599. PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) Branky a nahrávky: 1. Ondráček (Kubiš, Fořt) - 5. Horký (Mallet, J. Hruška), 13. Dočekal (Štencel, O. Němec), 35. Dočekal (L. Čermák, Köhler), 36. Mueller (P. Holík, O. Němec). Diváci: 7000 (vyprodáno). HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) Branky a nahrávky: 3. Kusý (Machala) - 29. Koukal (Smoleňák, Bezúch), 41. Chalupa, 47. R. Pavlík (Rosandič, Dragoun), 59. Vincour. Diváci: 10 194 (vyprodáno).

Kometa nasadila i hvězdné hráče Plekance a Erata, jenže ti tentokráte sledovali branky z holí jiných formací, přičemž dva rychlé zásahy přidalo Brno mezi 35. a 36. minutou. To bylo ze strany střelců všechno, i přes celkem třináct dvouminutových trestů.

To Vítkovice se i nadále utápějí ve výsledkové mizérii. Litvínov přijel na východ republiky už v sobotu, a bylo vidět, že severočeský tým si odbyl cestovní únavu den předem, protože ve druhé třetině položil základ k dobrému výsledku.

Nejprve se prosadil objev posledních kol Lukáš Válek, následoval ho ve vlastním oslabení veterán Lukeš. A když se ve druhé části trefil v přesilovce Juraj Mikúš, o vítězi nemohlo být pochyb. To ostatně vycítili i fanoušci, kteří se z ochozů vítkovického stadionu trousili už během třetí třetiny.

Další severočeský tým, tentokráte z Chomutova, přivítal v neděli ve formě hrající Olomouc. Rozdíl mezi čtvrtým a čtrnáctým týmem činil před vzájemným zápasem 27 bodů, jenže první třetina proběhla tak, jak kdyby týmy byly vyrovnané, tedy bez přílišného vzrušení. Toho se dostalo fandům ve druhé části, kdy oba týmy skórovali jedenkrát.

Brankový příděl se spustil hned ve 41. minutě, kdy poslal domácí do vedení Koblasa, navíc o dvě minuty později zvýšil chomutovské vedení Stránský. Na to bleskově zareagovali Hanáci, kteří srovnali, a utkání nakonec došlo až do nájezdů, v nichž byl jediným úspěšným exekutorem Vladimír Růžička mladší.

Svou formu potvrdil Liberec, na který si chtěla vyšlápnout Sparta. Jenže to by z prvních dvou třetin nesměla pokaždé odejít se žádnou vstřelenou a jednou inkasovanou brankou. A když se ve třetí části Sparta jednou trefila, domácí už v té době vedli 3:0, a na branku Pražanů zareagovali vlastním zásahem. 4:1, body zůstaly u Bílých Tygrů.

V obdivuhodné formě hraje letos Třinec. I proto muselo být středočeským hokejistů z Mladé Boleslavi jasné, že je nečeká nic lehkého. A nečekalo, protože už po první třetině prohrávali 0:1. Ve druhé části sice Vondrka srovnal, na což ale bleskově zareagoval hostující Dravecký.

Závěrečnou část chtěli boleslavští odehrát určitě lépe, než se tak skutečně stalo. Příznivci dlouho čekali na nějaké větší vzrušení, a když se jej dočkali, bylo přesně na druhé straně, než by se jim zamlouvalo. V čase 57:47 zvýšil na 3:1 pro Třinec Svačina, a poté se dvanáct vteřin před koncem trefil i Polanský.

Západočeské derby a ve středu prvního útoku nová posila plzeňských Jan Kovář. I to nalákalo řadu příznivců, aby dorazili do plzeňské arény na zápas proti Karlovým Varům. A utkání muselo diváky bavit, nabídlo celkem devět branek, z toho šest do sítě karlovarského celku.

Kovář zaznamenal jednu asistenci, ale to domácí fandy mrzet nemuselo. Škoda se tak vyhoupla na osmou příčku tabulky, karlovarští hokejisté opět spadli na příčky, které by jim zajišťovaly play-out.

Ve východočeském derby dlouho tahaly za delší konec domácí Pardubice, jenže hostující Hradec Králové ve druhé části srovnal na 1:1, aby se ve třetí části ujal rychle vedení o dvě branky. V závěrečné části doplatili Pardubičtí na nedisciplinovanost, díky čemuž si ani nemohli vytvořit tlak. Na závěr ještě dostali branku do prázdné branky a prohráli 1:4.