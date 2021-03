Kometa si proti Vítkovicím vynutila rozhodující zápas, do čtvrtfinále postoupily Pardubice

Brno/Karlovy Vary Hokejisté Brna zvítězili ve čtvrtém zápase předkola play off extraligy nad Vítkovicemi 2:1 v prodloužení, i když do 52. minuty prohrávali 0:1. Na gól Marka Kaluse z 11. minuty zareagoval v poslední třetině Jakub Klepiš a v prodloužení v čase 66:12 rozhodl Rhett Holland svým prvním gólem v brněnském dresu. Kometa zopakovala totožnou sobotní výhru a vyrovnala stav série na 2:2. Pátý zápas se hraje v úterý ve Vítkovicích, úspěšnější z této dvojice se utká ve čtvrtfinále s Třincem.

Předkolo play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 52. Klepiš (F. Král, Mueller), 67. Holland (D. Bondra, Bartejs) - 11. M. Kalus (Flick, Mallet). Rozhodčí: Pešina, Hejduk - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:3, navíc M. Kalus (Vítkovice) 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 2:2. Sestavy: Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, S. Svozil, Gulaši, Bartejs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Vincour, Rákos, Valský - V. Němec, Klepiš, Plášek - Schneider, Kusko, D. Bondra. Trenér: L. Zábranský st. Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Pyrochta, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Schleiss, J. Mikyska, Svačina - M. Kalus, Flick, Mallet - Dej, Werbik, Fridrich. Trenér: Holaň.

Hosté šli do vedení v 11. minutě, kdy Flick vrátil od zadního mantinelu puk před branku, kde nikým neatakovaný Marek Kalus překonal Vejmelku. Střelec gólu pak obdržel za faul zezadu kromě dvou minut ještě deset minut osobní trest, ale Brno přesilovku nevyužilo.

Vítkovice vedení uklidnilo. Předváděly svoji poctivou hru s kontrolou středního pásma, s patřičnou agresivitou před vlastním brankářem i s ofenzivními výpady. Kometě jakoby scházela energie. Ve 35. minutě sice Holík prostřelil Dolejše, ale po trenérské výzvě nebyla branka uznána ze stejného důvodu jako o den dříve na druhé straně, tedy po kontaktu útočícího hráče s gólmanem v brankovišti.

Ve třetí třetině opět dostávala maximální prostor první brněnská formace. Domácí přidali na agresivitě i na důrazu v napadání, vznikl z toho nápor a gól naděje dal přesilové hře v 52. minutě Klepiš, když šikovně tečoval Královu střelu. Vítkovice znovu protestovaly přes trenérskou výzvu, ale tentokrát neúspěšně. Brno mocně finišovalo, do šancí se však dostal hostující Lakatoš a v poslední minutě i Mallet.

Zápas dospěl do prodloužení, v němž se oba týmy snažily neudělat chybu. Do velkých šancí se dostali Rákos i Kalus, ale gólmani byli úspěšnější. Až se do puku na modré čáře opřel obránce Holland a poslal sérii do pátého zápasu.

Pardubice jdou do čtvrtfinále

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 1:5 (0:0, 0:2, 1:3) Branky a nahrávky: 55. Koblasa - 33. Poulíček (J. Kolář), 37. Nakládal (A. Kosticyn), 43. A. Kosticyn, 52. L. Horký (J. Mikuš), 53. L. Horký (O. Rohlík, J. Kolář). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Ganger, D. Klouček. Vyloučení: 11:7, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Bez diváků. Konečný stav série: 1:3. Sestavy: Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Weinhold, D. Mikyska, Kowalczyk, Pulpán, L. Zábranský ml., Klejna - Flek, Hladonik, T. Rachůnek - O. Beránek, Skuhravý, Vondráček - Kohout, Černoch, Koblasa - Šik, T. Mikúš, Redlich. Trenér: Pešout. Pardubice: M. Klouček - Ďaloga, J. Mikuš, Nakládal, Vála, Hrádek, J. Kolář, Bučko - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - Blümel, Poulíček, Paulovič - O. Rohlík, O. Roman, L. Horký - A. Kosticyn, M. Kratochvil, Pochobradský. Trenér: R. Král.

Dynamo se dostalo mezi nejlepší osmičku poprvé od roku 2018. Boj o první účast v semifinále od titulu v roce 2012 začne ve čtvrtek na ledě Mladé Boleslavi. Karlovy Vary, které skončily v této sezoně na 11. místě, čekají na postup do čtvrtfinále od triumfu v roce 2009.

V úvodu se hrálo bez šancí. Při první přesilovce domácích po Zohornově vyloučení měl náznak možnosti Beránek. Vzápětí šli pykat za příliš mnoho hráčů na ledě domácí, ale jako první zahrozil v oslabení Vondráček, s jehož střelou z levého kruhu si Klouček poradil. Na druhé straně kryl Novotný Camarovu ránu.

Potom byli nebezpečnější domácí. Po Černochově akci ale minul Koblasa, neuspěl ani Šik a bekhendové zakončení Černocha po průniku zlikvidoval Klouček. Po Kousalově ataku Novotného a následných potyčkách se dostali domácí opět do přesilové hry, ale nevyužili ji a navíc ji zkrátil faulem Beránek.

Druhá část byla dlouho také bojem bez příležitostí. V její polovině se dostali v rychlém sledu do dobrých pozic domácí Rachůnek a Hladonik, ale neměli přesnou mušku. Ve 33. minutě se při hře čtyř proti čtyřem dočkalo vedení Dynamo, když se po vhazování zmocnil puku Kolář, předložil jej volnému Poulíčkovi a ten otevřel skóre.

Odpovědět se snažil při Zohornově vyloučení Šenkeřík a z dorážky Koblasa. Zvýšit mohl v přečíslení dvou na jednoho po Camarově přihrávce Paulovič, ale minul. V 37. minutě se puk dostal od Šenkeříka ke Kosticynovi, který sice Novotného nepřekonal, ale zpoza branky připravil střeleckou pozici pro Nakládala a pardubický kapitán zamířil přesně.

Těsně před druhou pauzou mohl snížit Beránek, ale v úniku ztroskotal na Kloučkovi. Po 130 sekundách závěrečné třetiny už vedli hosté 3:0. Šenkeřík nahrál Kosticynovi, který prostřelil Novotného. Tím se naděje na pokračování sezony Energii rozplynula i kvůli nedisciplinovanosti.

Nejdříve šel pykat Pulpán, pak dostal za zákrok na Koláře trest na pět minut a do konce utkání kapitán Skuhravý a potom obdržel dvakrát trest za sekání gólman Novotný. V 52. minutě v přesilovce upravil na 4:0 Horký, který se hned za půl minuty trefil znovu. Čestný úspěch domácích zaznamenal střelou z mezikruží Koblasa.