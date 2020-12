Kouč juniorů Mlejnek po výhře nad Ruskem: Celý tým plnil plán, tentokrát celý zápas

Edmonton Kouč juniorské hokejové reprezentace Karel Mlejnek ocenil, jak dobře se jeho svěřenci drželi v utkání s Ruskem na mistrovství světa v Edmontonu nastaveného plánu. Odměnou byla hráčům výhra 2:0, díky níž výrazně odčinili úvodní debakl 1:7 se Švédy a dočkali se v Kanadě prvního bodového zisku.

Stanovená taktika vyšla na výbornou. Rusové ztroskotávali po celé utkání na aktivně pracujícím obranném valu a jen výjimečně se dostávali do zakončení z nebezpečných pozic. Měli pasáže, kdy byli v tlaku, ale čeští mladíci tyto situace skvěle ustáli a čekali trpělivě na své šance. Dvě takové pak využili Filip Koffer a Martin Lang.

„Nebylo to pro nás lehké utkání, ale celý tým splnil plán, který jsme si před zápasem dali. Co jsme si nastavili, se kluci snažili plnit na sto procent. Z nějakých situací tam byly fauly, ale jinak jsme ten plán splnili,“ pochválil Mlejnek svůj tým. „Strategie byla jiná než na Švédy. Zatímco se Švédy jsme ho ale plnili třicet minut, dnes to bylo celých šedesát minut zápasu,“ zdůraznil Mlejnek.

Jedním z klíčových faktorů byla disciplína. Obránce Karel Klikorka se sice již v končící druhé minutě provinil hákováním, ale pak vydrželi Češi bez vyloučení až do začátku 48. minuty, kdy už měli dvoubrankový náskok.



„To bylo samozřejmě důležité. Co se historicky dělo v týmech do 20 let, tak jsme rádi a troufám si říct, že jsme ten vysoký počet vyloučení omezili. A to jak už v utkání se Švédy, tak i dnes, i když v závěru tam nějaká vyloučení byla, ale ustáli jsme je,“ uvedl Mlejnek.

Mimořádně povedený part sehrál brankář Lukáš Pařík, který nahradil Nicka Malíka, jenž chytal proti Švédům. Pařík vychytanou nulou a 30 zásahy zúčtoval s juniorskou sbornou, které čelil při turnaji Karjala v Helsinkách, kam ji Rusové v přípravě vyslali. Jeho premiéra v reprezentačním A-týmu skončila v listopadu porážkou 0:3.

„Jsem rád, že nejen Lukáš, ale i další kluci z dvacítky dostali tehdy na Karjale příležitost. Myslím, že to mohla být jedna ze součástí dnešní výhry, jeden z těch kamínků celé mozaiky,“ podotkl Mlejnek.

Rovněž před rokem v Ostravě dokázala česká dvacítka Rusy udolat (4:3), po úspěšném vstupu do turnaje ale už další výhru nepřidala. „Víme, že jedna výhra na čtvrtfinále nestačí, ale tou historií se zbytečně nezaobíráme. Od zítřka se začneme připravovat na utkání s USA, což je to, co nás teď zajímá. Jdeme krok za krokem,“ prohlásil Mlejnek.

Jakou taktiku a sestavu zvolí na dalšího favorita, to neprozradil. Nechtěl ani rozebírat, jak moc mu Pařík zamotal bezchybným vystoupením hlavu v souvislosti s nasazováním brankářů. „Na USA se budeme teprve chystat. O tom, jak budeme nasazovat gólmany dál, budeme teprve mluvit,“ řekl Mlejnek.