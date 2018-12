VIDEO: Davidové Krejčí a Pastrňák se zasloužili o výhru Bostonu

New York David Pastrňák se podílel v NHL gólem a dvěma přihrávkami na vítězství Bostonu 4:3 nad Arizonou a stal se třetí hvězdou zápasu. Jeho spoluhráč z útoku David Krejčí třikrát asistoval a byl druhou hvězdou. Oba čeští hráči bodovali ve čtvrtém utkání v řadě.

Boston po první třetině prohrával 0:2, ale pak čtyřmi brankami v rozmezí 29. a 34. minuty skóre obrátil a vyhrál potřetí za sebou. Vyrovnávací gól zařídil Pastrňák. Brad Marchand ujel po levé straně a našel před brankou havířovského rodáka, kterému stačilo nastavit hokejku.

Také další dvě trefy obstarala elitní řada Bruins. V obou případech stál na konci povedených kombinací Marchand. Coyotes se zásluhou debutujícího útočníka Michaela Buntinga vrátili na dostřel, ale gólman Tuukka Rask už žádný puk za svá záda nepustil. Boston si poradil s Arizonou ve 14. utkání po sobě. Poslední vítězství Coyotes nad Bruins se zrodilo 9. října 2010 v Praze, kde mužstva dvěma zápasy odstartovala sezonu.

Po utkání sklízel komplimenty hlavně Krejčí. „V takových zápasech exceluje. Když má čas a prostor, zpomalí hru a vidí všechno rychleji než kdokoli jiný. Pak přihraje v okamžiku, kdy už to vypadá, že z toho nic nebude. Dneska to předvedl a přesně to jsme potřebovali. Řekněme si na rovinu, že od těchto hráčů potřebujeme, aby každý večer patřili k nejlepším. To se jim v poslední době daří,“ uvedl trenér Bruce Cassidy.

Cenil si i Krejčího přístupu. „Neustupuje. Ví, že kvůli svým parťákům z útoku musí hrát dobře v obraně. Jsou to tvořivá křídla, která občas nedrží své pozice. V takovém okamžiku potřebujete centra, který zachrání situaci. Přesně v tom je Bergy (Patrice Bergeron) výborný a nezapomíná na to ani Krejčí,“ řekl kanadský kouč.

Rodák ze Šternberka si Cassidyho důvěry váží. „Vždycky chcete hrát v důležitých momentech - ať už jde o oslabení, vhazování nebo třeba hru v obranném pásmu na konci zápasu. Mám radost, že mi kouč věří a že jsme dnes získali dva body,“ řekl držitel Stanley Cupu z roku 2011.

Spolupráci s Marchandem a Pastrňákem si užívá. „Je to zábava, jsou to dva světoví hráči. Hodně vám to ulehčují. Jen musím být ve správnou dobu na správném místě a pak už mě puk najde sám. Jsem rád, že s nimi hraju a že pomáháme mužstvu vyhrávat,“ prohlásil Krejčí, který nastoupil k 800. duelu v NHL.

Pochvaly se jednatřicetiletý střední útočník dočkal rovněž od největší hvězdy zápasu Marchanda. „Pasta a já víme, že se stačí uvolnit a Krejčí nás najde, což dneska dokázal několika pěknými přihrávkami,“ podotkl vítěz Světového poháru z roku 2016.

Přidal se k němu i Pastrňák. „V útoku s Krejčím si musíte najíždět k brance, je to skvělý tvůrce hry. Nejdřív přihraje jednomu hráči, pak druhému, třetímu a teprve potom střílí. Určitě by měl víc zakončovat, protože má záludnou střelu. March a já pak dáváme více gólů, protože hráči typu Krejčího tvoří hru a rozdávají přihrávky,“ uvedl.

„Vždycky mu chci vrátit puk a často se ocitnu v pozici, kdy už je přede mnou jen prázdná branka,“ dodal Pastrňák, který se s 21 brankami dělí s Braydenem Pointem z Tampy Bay, Jeffem Skinnerem z Buffala a Patrikem Lainem z Winnipegu o druhé místo v pořadí střelců.

S 25 trefami vévodí kanonýrům Alexandr Ovečkin, který 21. hattrickem v kariéře dotáhl Washington k triumfu 6:2 nad Detroitem. Lídr Capitals natáhl bodovou sérii už na 12 zápasů. Nahrávkou k vítězství přispěli i obránce Michal Kempný a útočník Dmitrij Jaškin. Útočník Nicklas Bäckström přihrál na čtyři góly.

Mezi asistenty se zapsal i útočník David Kämpf, jehož Chicago podlehlo Winnipegu 3:6. Dva přesilovkové zásahy vítězných Jets padly po vyloučení beka Jana Rutty. Nejhorší tým soutěže prohrál osmý zápas v řadě.

V brance Caroliny dostal podruhé za sebou přednost Petr Mrázek, který však nenavázal na výhru 4:1 proti Anaheimu a 25 zákroky nezabránil porážce 1:4 s Torontem. Útočník William Nylander, který se dohodl na nové šestileté smlouvě s Maple Leafs až 1. prosince, díky dvěma asistencím poprvé v sezoně bodoval.

Kanadskému bodování vládne Mikko Rantanen z Colorada, který se proti Edmontonu podílel na všech brankách svého týmu. Finský útočník si díky čtyřem bodů za gól a tři nahrávky vylepšil bilanci na 52 bodů. Čtyři body za dvě branky a dvě přihrávky zaznamenal také jeho parťák z útoku Gabriel Landeskog. Navzdory tomu Avalanche prohráli 4:6.