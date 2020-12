Liberec hlásí zvučnou posilu. Z Dinama Rigy se vrací Vitásek, nastoupit by mohl už proti Litvínovu

Liberec Hokejisty Liberce posílil po předčasném ukončení angažmá v Dinamu Riga z rodinných důvodů reprezentační obránce Ondřej Vitásek. Do týmu Bílých Tygrů se třicetiletý odchovanec Prostějova vrací po necelých čtyřech sezonách v Kontinentální lize a podepsal smlouvu do 30. dubna 2023 s roční opcí. Pokud klub stihne vyřídit všechny legislativní náležitosti, mohl by Vitásek nastoupit už dnes proti Litvínovu.

Budoucnost hokeje, nástupce Kruppa či agresor. Které hvězdy na MS chybí Účastník mistrovství světa v roce 2014 v Minsku a olympijských her v Pchjongčchangu o čtyři roky později odešel před sezonou 2017/18 do Chanty-Mansijsku. Potom v KHL působil v čínském Kunlunu, v Chabarovsku a Dinamu Riga. „Jsme rádi, že se Ondra po čtyřech letech strávených v KHL rozhodl pro návrat k Bílým Tygrům. Znamená pro nás velké zkvalitnění naší obrany. Získáváme v něm výborného obránce se spoustou zkušeností z české reprezentace a KHL. Podepsáním víceleté smlouvy se Ondra stává stavebním kamenem našeho týmu do dalších let,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní manažer a hlavní trenér Liberce Patrik Augusta. Vitásek si v této sezoně připsal v dresu Dinama Riga v 19 zápasech pět bodů za gól a čtyři asistence. Celkově v KHL sehrál 160 utkání a nasbíral 37 bodů za 11 branek a 26 asistencí. V české extralize má na kontě 209 duelů a 39 bodů za 12 tref a 27 přihrávek. S Libercem získal v roce 2016 titul a o rok později stříbro. V dresu české reprezentace v této sezoně nechyběl na nedávném Channel One Cupu v Moskvě. Celkově má v národním týmu na kontě 42 zápasů, v nichž vstřelil dvě branky.