Lidi by pro Stanley Cup udělali cokoliv. Větší nervy jsem nikdy nezažil, líčí kapitán Stamkos

Praha Kapitán Steven Stamkos se začal oblékat do dresu čtyři minuty před koncem zápasu. Tampa Bay Lightning vedli v šestém utkání finále NHL 2:0 nad hokejisty Dallasu a on chtěl i přes zranění slavit zisk Stanley Cupu přímo na ledě. „Jenže co když pokoušíme štěstí,“ přemítal. „Nejdu tam moc brzo? Nechci to zakřiknout.“

OBRAZEM: Česká radost, velký návrat i poházené hokejky. Tampa Bay slaví zisk Stanley Cupu O chvíli později už Stamkos přebíral od šéfa NHL Garyho Bettmana blyštivý pohár. Tampa zvítězila 2:0 a v sérii celkově 4:2 na zápasy.

„Lidi by pro Stanley Cup udělali cokoliv... Tolik skvělých hráčů zůstalo v kariéře bez něj. Smekám před všemi v naší organizaci,“ povídal kapitán. Sám v letošním play off stihl pouhých pět střídání, přesto jeho příběh patří k nejzásadnějším. Od března hokej hrát nemohl, podstoupil operaci břišního svalu. Ale chtěl pomoci a ve třetím finálovém zápase dal gól hned z první střely, než ze zdravotních důvodů opět odstoupil ze hry. „Život v bublině byl kolikrát fakt těžký. Nevěděl jsem, jestli vůbec nastoupím, emocionální to bylo i kvůli rodině. Větší nervy jsem nikdy nezažil,“ svěřil se Stamkos.

Spoluhráčům mohl klidně věřit.

Skvělý brankář Vasilevskij Stars se i přes urputnou snahu v noci na úterý snažili jen marně, Andrej Vasilevskij vychytal první nulu letošního play off. Zakročil dvaadvacetkrát. Že to není moc? 26letý Rus by nesouhlasil, vždyť odchytal všech 25 zápasů, vyhrál hned osmnáctkrát (včetně části o nasazení) a nikoho jiného do brány nepustil. „Taky bylo načase, abych konečně tu nulu udržel!“ žertoval později. „Jsem ohromně vděčný, že to dopadlo právě teď, v nejdůležitější moment našich životů.“

„Nemůžu být šťastnější,“ doložil jeho slova útočník Brayden Point. Velký příběh, velký návrat. Kapitán Bolts Steven Stamkos s trofejí pro vítěze NHL. „Jasně, za pár měsíců naše vítězství zapadne, ale šampiony zůstaneme nadosmrti. Přesně tohle jsem si celý život představoval,“ rozplýval se obránce Victor Hedman, ligou zvolený za nejužitečnějšího hráče play off a první člověk, komu kapitán Stamkos předal Stanleyův pohár.

Vše stvrdí jména vyrytá přímo na něj, objeví se o šestnáct let dál od posledního úspěchu Lightning. V roce 2004 slavila taková jména jako St. Louis, Lecavalier, Richards, Fedotenko, Andreychuk i Češi Pavel Kubina a Stanislav Neckář (ten nastoupil jen k dvěma zápasům v play off). Přibudou nová: Kučerov, Killorn, Sergačjov, Shattenkirk, McDonagh, Johnson, Slovák Erik Černák, Češi Ondřej Palát a Jan Rutta... Pat Maroon, ten si umí vybrat tým Nebo Pat Maroon, Američan šťastlivec, který před rokem zvedl Stanley Cup nad hlavu v dresu St. Louis Blues. Prozíravě si na tento rok vybral Tampu.

A stal se jedním z osmi hokejistů, kteří dokázali vyhrát dvakrát po sobě za jiný tým. „Většina lidí nedostane ani jednu šanci na finále. A já vyhrál podruhé v řadě! Mrazí mě z toho,“ řekl Maroon. Nespoutaná radost hokejistů Tampy Bay po utkání. „Pohár je trochu těžší, než jsem čekal,“ smál se Blake Coleman, střelec druhého gólu, na který mu právě Maroon nahrál. Možná mu rovnou i mohl poradit, ať se nelekne, až bude Stanley Cup zvedat.

Vlastně se poslední roky očekávalo, kdy si pro něj hokejisté Lightning konečně dojdou. A jestli měli v klubu oprávněný důvod myslet si, že to dokážou, můžou za to poděkovat dvěma jménům. Dřívějšímu manažerovi Stevu Yzermanovi a jeho nástupci a žáku Julienu BriseBoisovi. Prozíravé výměny, z nichž získali obránce McDonagha z NY Rangers, Černáka z LA Kings, Sergačjova z Montrealu či útočníka Colemana z NJ Devils, podepsání volných hráčů Rutty, Johnsona, Gourdeho či Maroona. Jon Cooper s legendárním Stanley Cupem. Ale především, Lightning se pyšní úžasnými trefami do mladíků v draftech.

V roce 2007 brali Killorna ze 77. místa, kapitána Stamkose o rok později jako číslo jedna, v roce 2009 zvolili Hedmana z druhé pozice. V roce 2011 náramně vsadili na Kučerova z 58. místa, Palát šel ve stejný den až z 208. příčky. V roce 2012 vsadili na brankáře Vasilevského (19.) a Paquetta (101.), Pointa si zabrali v roce 2014 (79.) a Cirelliho o rok později (72.). Fanoušci Tampy netrpělivě vyhlíželi vítězství svého celku i na veřejných prostorech. Ze všech hráčů, ať šli mezi nejnadějnějšími, či v posledních kolech, Tampa vypiplala základní kameny úspěchu.

„S takovými je pak hrozně snadné hrát. Starají se a jsou ochotni udělat cokoliv, aby vyhráli. Podívejte na Kučerova, neuvěřitelný hráč, ohromně pracuje na věcech, které by mohl na ledě využít. A Ondra Palát? V play off fantastický! Blokuje, dává důležité góly, zápasí v rozích,“ rozplýval se Point nad parťáky z útoku. Tampa tak po pěti letech od finálové prohry s Chicagem přece jen dosáhla vrcholu. Lightning se stali šampiony NHL 2020.