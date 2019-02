POHLED: Litvínovský hokej nefunguje. Hráči si vládnou sami, trenéry nerespektují

PRAHA Získali historický titul a od té doby tápou. Litvínov, česká hokejová bašta, se opakovaně utápí v problémech. Mizerné výsledky, účast v barážích a letos po nadějném začátku úpadek navzdory tomu, že má klub nejvyšší rozpočet v dějinách. Co je na severu Čech špatně?

Hokejovým zákulisím kolují zvěsti o tom, jak hráčům v Litvínově chybí řád a disciplína. A že právě oni si vynutili odvolání trenéra Milana Razýma.

Šéf klubu Jiří Šlégr na jednu stranu řekne, že to není pravda, jedním dechem však dodá: „Hráči by měli být vždycky profesionální a dodržovat, co jim trenér naordinuje. V tomto případě se to pravděpodobně nedělo. Proč, to musí vědět oni.“

Zní to, jako by se o problémech vědělo, ale přehlížely se. Jako by právě tyhle kontrastní věty přesně vykreslovaly situaci uvnitř klubu. Ostatně: v minulosti podobně dopadli i další trenéři - Vladimír Jeřábek nebo Robert Reichel.

Ten říká: „Jasné je jedno: současné výkony nejsou adekvátní tomu, jaké je v Litvínovu mužstvo. V čem je problém, to nevím, protože nejsem v kabině. Ale je vidět, že něco je špatně. Možná i proto proběhla výměna trenéra. Tým nefunguje.“

Bývalý trenér Litvínova Milan Razým.

V Litvínově panuje specifické prostředí. Jeřábek, kterého před pěti lety vyhodili po osmi prohrách za sebou, tehdy vyprávěl o Kocourkově ve vedení, o pověstné pohodičce v týmu nebo o chybějícím profesionalismu.

„Vždyť třeba Franta Lukeš přibral za dovolenou a první dny tréninku na ledě 6 kilo. Proto byl nepohyblivý, nedostával se do šancí. A ostatní, včetně Martina Ručinského, se ho zastávali.“

I Razým po vyhazovu hovořil o chybějící profesionalitě. A o tom, že byl na hráče příliš měkký.

Mezi fanoušky na severu Čech se mluví nejen o bojkotu trenéra, ale dokonce o problémech s životosprávou některých hráčů. Řadě z nich údajně nevyhovoval styl, kterým chtěl Razým hrát.

Robert Reichel: „Litvínov je specifický. Nemůžu tvrdit, co tam bylo za problémy, protože nejsem v kabině. Můžu si jen nějaké věci myslet - a já si je myslím.“

Ten po vyhazovu o interních záležitostech mluvit nechce. Podobně opatrní jsou i ostatní, málokdo má odvahu věci pojmenovat pravými názvy. Z rozhovorů s lidmi z okolí klubu je však mnohé poznat.

Jeřábek říká: „Jestli byl výkon trenéra tak špatný, tak ho měli odvolat dřív. Zvlášť jestli je pravda, že hráči byli proti němu. A jestli je pravda, že týmu chybí řád a respekt, tak by mělo vedení stát za trenérem. Já osobně Milana Razýma hrozně moc uznávám, protože má za sebou úspěchy.“

Svůj názor přidává i Reichel: „Litvínov je specifický. Nemůžu tvrdit, co tam bylo teď za problémy, protože nejsem v kabině. Můžu si jen nějaké věci myslet - a já si je i myslím. Od pojmenování problémů jsou tam lidi, kteří jsou za to placení. Mají sportovní a generální manažery, trenéry. Ti jsou za to zodpovědní.“

Miloslav Hořava, který se svým nekompromisním přístupem v Litvínově paradoxně uspěl, v nedávném rozhovoru prohlásil, že hokejisté v Česku chtějí trenérům dokázat, že pravdu mají oni.

„Tehdy jsme s Radimem Rulíkem měli ohromné štěstí, že jsme se hráčům trefili do stylu. Když ale máte v týmu pět hráčů, kterým se vaše metody nelíbí, tak vás prostě vyženou. Pro vedení je to vždycky snadnější než vyhazovat tolik hráčů. Můžete být přísný, jak chcete, můžete vyhrožovat, cokoli, ale nemáte šanci.“

Jistě, problémy Litvínova měly i další příčiny. Týmu se třeba odchodem několika klíčových beků rozpadla obrana. Problémy jsou i v útoku: Petružálek je z formy, nedaří se ani Kašparovi, s kterým klub možná trochu unáhleně podepsal dlouhodobou smlouvu.

„Řeknu to takhle: hráči jsou dobře placení a pokud nedělají svou práci, tak je něco špatně. Trenér může být jakýkoli. V takové situaci všude na světě bude hráč okamžitě vyhozený. V Česku je situace jiná, protože tu není konkurence. To je ten největší problém. Když bude konkurence, tak se hokejisté budou víc snažit,“ tvrdí Reichel.