Malkina nazývají po zisku dvojího občanství zrádcem. ‚Vrátili jsme se do 18. století,‘ brání ho Fjodorov

Pittsburgh Když se minulý týden provalilo, že má hokejista Jevgenij Malkin kromě ruského občanství ještě americké, následovala až nečekaná vlna kritiky. Útočníka Pittsburghu mnoho rozhněvaných Rusů dokonce nazvalo zrádcem, což zase přimělo k vyjádření třeba slavného Sergeje Fjodorova. „Přijde mi, jako bychom žili v 18. století,“ nechápe bývalý útočník.

Malkin se stal obětí kybernetických podvodníků, kterým poskytl investici ve výši čtyř milionů dolarů a zaštítil jejich projekt zabývající se virtuální realitou.

Při vyšetřování případu vyšlo najevo, že dvojnásobný mistr světa s ruskou sbornou je už nějakou dobu také Američanem.

Přestože se jedná o v praxi takřka zanedbatelnou formalitu (které se navíc v minulosti „dopustilo“ i několik dalších slavných ruských hokejistů), zjištění vyvolalo v Rusku poprask. Zejména na sociálních sítích se začala šířit osočování typu „takové patrioty u nás v Rusku nepotřebujeme“.



Proti tomu se kromě Malkina pochopitelně ohradily i některé osobnosti z ruského sportovního prostředí. Zastání našel Malkin třeba u Sergeje Fjodorova, rovněž trojnásobného vítěze Stanley Cupu.

Kapitán Washingtonu Alex Ovechkin (8) a centr Pittsburghu Jevgenij Malkin (71) po šestém duelu semifinále Východní konference.

„Mám pocit, že jsme se tímhle pranýřováním vrátili do 18. století. Jako by předtím nikdo dvě občanství neměl!“ rozohnil se Fjodorov v rozhovoru pro Sport-express. „Je to úplně obyčejná praktika, která vůbec nijak nemaže váš původ ani vztah k vlasti. Jenže teď tady máme zkrátka napjatou atmosféru, což některým lidem k podobným řečem náramně nahrává,“ dodává Fjodorov.

Fetisov je stále proti

Stejného názoru je i útočník Nikolaj Prochorkin, olympijský vítěz z Pchjongčchangu, který momentálně bojuje o místo v sestavě Los Angeles. „Někteří lidé prostě nemají nic lepšího na práci než řešit tohle. Že je Malkin zrádce? Hovadina. Copak nějak vystupuje proti Rusku? Kdo tomu věří, tak je hlupák.“

Ostatně ochotu nadále reprezentovat Rusko vyjádřil Malkin okamžitě ke své obhajobě. Za sbornou hrál na osmi mistrovstvích světa. Když jeho Pittsburgh skončil v play off NHL, pokaždé přijel.

„Ani mě nenapadlo, že bych někdy odmítl znovu obléknout ruský reprezentační dres,“ citovala hokejistu agentura Interfax. „Na mém vztahu k Rusku se nic nemění. Americký pas se dá považovat jenom za dokument, který jsem potřeboval k usnadnění práce a života ve Spojených státech.“

Rusové slaví titul pro mistry světa (Malkin).

Je jasné, že zapáleným kritikům ani toto prosté vysvětlení stačit nebude. Trochu překvapující však je, že jedním z nich zůstává i Vjačeslav Fetisov, bývalý obránce, který působil celá 90. léta v USA.

„Něco takového přece ke sportu nepotřebujete. Já sám bych si nikdy nedovolil vzít si americké občanství. Nevím, co si o tom všem mám myslet,“ řekl Fetisov ruské televizi NSN. Sedminásobný mistr světa a dvojnásobný olympijský vítěz zastával v letech 2002-2008 funkci ruského ministra sportu.