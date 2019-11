Začni makat zase jako na začátku, burcuje ze sestavy vyřazeného Kubalíka trenér Chicaga

Chicago Zatímco start premiérové sezony v NHL mu vyšel náramně, poslední dobou už to nebylo ono. Útočník Dominik Kubalík se hledá, což mu dal najevo i trenér Chicaga Jeremy Colliton. Českého hokejistu vyřadil ve čtvrtek ze sestavy a vzkázal mu: „Začni zase makat. Tak jako na začátku!“

Zhruba před měsícem to totiž byla v podání Dominika Kubalíka úplně jiná podívaná. Už příprava naznačila, že souhra v útočné formaci s krajanem Davidem Kämpfem a Američanem Brandonem Saadem bude šlapat. A potvrdilo se - ač týmové výsledky byly spíše podprůměrné, Kubalík vkročil do nejlepší hokejové ligy světa sebevědomě.

„Je ho plný led, skvěle se pohybuje. Mám z něho radost,“ jásal tehdy kouč Jeremy Colliton. Kubalíka dokonce po jeho premiérové trefě na chvíli povýšil do elitní lajny mezi hvězdy Kanea a Toewse, aby jeho dravostí oživil sehrané duo.

Dlouhodobě to však Blackhawks k lepším výkonům nenakoplo. Po patnácti odehraných duelech patří tým k nejhorším v Západní konferenci, přičemž Colliton míchal sestavou všemi možnými způsoby. Ani Kubalíkovi umístění mezi týmovými ikonami nevydrželo, naposledy se 24letý forvard ocitl v řadě s Kämpfem a Alexem Nylanderem.

Dominik Kubalík slaví svoji branku do sítě Washingtonu.

Začal upadat i ice-time plzeňského odchovance (naposledy 10:41), stejně jako střelecký apetit, za který Kubalíka všichni na startu sezony vychvalovali. V posledních pěti duelech vystřelil na branku soupeře dohromady sedmkrát. Přitom třeba v říjnovém duelu s Washingtonem zasypal gólmana deseti pokusy!

V poslední době ale poněkud polevil. My od Dominika chceme, aby se vrátil zpátky do formy, kterou nás ještě nedávno oslňoval,“ vysvětloval trenér Colliton, proč zůstal Kubalík poprvé v sezoně mimo sestavu.

V dosavadních 14 duelech nasbíral účastník posledního MS šest bodů (3+3). Polovinu z nich vytěžil v přesilových hrách, do nichž pravidelně naskakoval.

Kouč Colliton moc dobře ví, co v českém útočníkovi má. Vyřazením z kádru mu ale chce připomenout, že maximální výkon očekává v každém utkání. „Je výborný bruslař. Když se rozjede, a je jedno, jestli s pukem, nebo bez, je k nezastavení. Na jeho efektivitu býval spoleh. To je to, co od něj zase potřebujeme.“

Trenér také naznačil, že Kubalíkovi prospěje i trocha odpočinku. Zatím největší porce utkání, kterou hokejista v seniorském hokeji v základní části odehrál, bylo 51 zápasů za Plzeň před dvěma lety. Nemilosrdný kalendář NHL ale každému týmu zadává 82 klání, což je dávka o poznání náročnější.

U výhry Blackhawks, kteří v noci na pátek porazili Vancouver 5:2, tak Kubalík chyběl. Ukáže se o víkendu, kdy jeho tým čekají duely proti Pittsburghu a Torontu?