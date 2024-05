Nečas posílí české hokejisty na MS: Martin letí domů. Stihne duel s Brity?

Sobotní zápas s Brity by teoreticky zvládnout mohl. „Uvidíme, jak se bude cítit, musí si sednout s trenéry,“ dodal Nedvěd. „Je to kanonýr, patří k nejlepším ofenzivním hráčům, to od něj na šampionátu očekáváme. Pomůže nám i na přesilovkách, které nám zrovna úplně nejdou.“

Nečasův příjezd bude pro některého ze současných hráčů znamenat konec, tým konkrétní jméno řekne v sobotu

Nečas vyjádřil chuť zahrát si před domácími fanoušky hned po vyřazení z druhého kola play off NHL v noci na pátek, když vzkázal: „Zájem mám velký.“

Nečas je sice z play off potlučený, měl by mít poraněný prst na noze, ale na turnaji by si mohl zlepšit chuť a předvést se dalším týmům v NHL, v Carolině mu totiž končí smlouva a v létě bude patřit mezi omezeně volné hráče.

„Vždycky je těžké a nepříjemné, když vypadnete z play off, ale Martin má obrovskou motivaci, proto si zdravotní prohlídku udělal velice rychle. Může to být záplata za nepodařené play off,“ věří Nedvěd.

Nečas pomohl za stavu 1:3 na zápasy v sérii s Rangers odvrátit vyřazení gólem a přihrávkou. Trefil se i v šestém pokračování série, v devatenácté minutě přesnou ranou pod horní tyč otevřel skóre.

Na výhru a další zdramatizování to tentokrát nestačilo. Hurricanes promarnili nadějné vedení 3:1, ve třetí třetině inkasovali hned čtyřikrát a ve vyřazovací fázi zámořské soutěže končí.

„Začali jsme zbytečně pasivně bránit, neproměnili jsem nějaké šance. Bohužel tomu soupeř šel víc naproti, gólman jim to zavřel,“ mrzelo Nečase v rozhovoru pro iDNES.tv.

Sezona si prodlouží v Praze.

Národní mužstvo má ještě dvě volná místa na soupisce pro případné posily ze zámoří. Čeká se především na bostonské duo Pavel Zacha a David Pastrňák.

Bruins hrají s Floridou v noci na sobotu a prohrávají 2:3 na zápasy. Teoreticky tak mohou být i oni už brzy volní.

„Jsme připraveni čekat i na poslední sedmý zápas série,“ potvrdil Nedvěd.

Národní tým po sobotě a Velké Británii čeká ještě skupinový úterní šlágr proti Kanadě, poté už čtvrteční čtvrtfinále, ke kterému má reprezentace se ziskem devíti bodů slušně nakročeno.

Nečas se na světovém šampionátu představí podruhé v kariéře. Před šesti lety dostal důvěru od trenéra Josefa Jandače, coby devatenáctiletý benjamínek posbíral v sedmi zápasech pět bodů (3+2).

Od té doby se postupně vypracoval v jednoho z nejlepších českých hokejistů. V základní části této sezony se zapsal do statistik třiapadesátkrát (24+29), play off zakončil s bilancí 4+5 v jedenácti duelech.

Po vyřazení od Rangers je bez smlouvy, už během sezony se spekulovalo o jeho výměně.

Národní tým ho přivítá s otevřenou náručí. Dá se očekávat, že mu trenéři okamžitě svěří místo v jedné z elitních ofenzivních formací a na přesilovce.