Sparta bez kapitána, Řepík vynechá dva duely. Soupeře nechtěl zranit, říká Ujčík

„Ujížděli nám, já jsem dobrusloval situaci, chtěl jsem ho seknout do hokejky a zabránit gólu. Hokejka mi vylétla pravděpodobně do jeho žeber, za což se mu chci omluvit. Momentálně sháním číslo, abych mu mohl napsat,“ vysvětloval Řepík po prohře 1:4 na klubovém profilu na sociální síti X.

V prohlášení disciplinární komise chybělo odůvodnění výše trestu, redakce iDNES.cz proto požádala o vyjádření jejího předsedu Ujčíka, který situaci viděl podobně jako sparťanský kapitán.

Podívejte se na zákrok Michala Řepíka na Patrika Hrehorčáka:

„Bylo vidět, že chtěl hráče trefil přes rukavici, aby mu zabránil ve střele nebo přihrávce. Hrehorčák se pootočil k němu a dával nahrávku, takže se mu otevřela nekrytá část žeber. Seknutí šlo někam přes vršek kalhot a žebra,“ popisoval bývalý reprezentant.

A posléze dodal: „Řepík držel hokejku pořád stejně, nevzal ji za konec jako valašku. Nemyslíme si, že tam byl jakýkoli úmysl hráče zranit. Šlo o znemožnění zakončení, chvilka na rozhodnutí byla malá a udělal to prostě špatně. Musí za to nést zodpovědnost.“

Jen Řepík ví, zda se skutečně jednalo o nešťastnou náhodu, nebo zbytečný zkrat v závěru rozhodnutého utkání.

Tak či onak, jeho zákrok rozproudil emoce. Na ledě se okamžitě utvořily dvě dvojičky, diváci sledovali bitku Filipa Chlapíka s Markem Daněm a Michala Kempného s Tomášem Kundrátkem.

„Ani jeden trenér své mužstvo do rvaček nepouští. Když se to najednou semele, tak se to semele. Hrozí malá zranění. Je to sport, a v něm jsou emoce,“ uvedl hostující kouč Pavel Gross.

Řepík už v tu chvíli seděl na střídačce. „Zákeřně sekne našeho hráče a jde se schovat, zatímco jeho spoluhráči se musí bít. To mi přijde hodně zvláštní,“ hlásil třinecký útočník Daniel Voženílek.

Pětatřicetiletý kapitán bude chybět v pátém utkání proti Ocelářům. Pokud Sparta uspěje, může vynechat také první finálové klání s Pardubicemi, které v semifinále vyřadily Litvínov.

Ujčík a spol. se naopak dále nezabývali momentem ze druhé třetiny, kdy Ondřej Mikliš během strkanice u mantinelu s Andrejem Nestrašilem zasáhl čárového sudího Petra Šimánka, který posléze upadl.

Trest se očekával především proto, že disciplinární komise se v této sezoně na podobné situace opakovaně zaměřovala.

„Nebylo to tak intenzivní, rozhodčí tomu i přidal a nebylo to srovnatelné se zákroky, které jsme řešili dříve. Mikliš se natahoval po spoluhráči a při zpětném pohybu rukou trefil sudího, což nechtěl. Nevěděl, která bije,“ vysvětlil Ujčík.

Páté pokračování semifinále je na programu v úterý od 18.30. A vzhledem k závěru nedělního duelu lze očekávat, že i tentokrát mohou hrát emoce významnou roli.