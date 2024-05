Slováci chtěli víc. Smutek osmnáctky, kouč hlásil: Neměli jsme na to kondičně

Při hodnocení těžko hledal slova. Bylo znát, že jej neúspěch na šampionátu mrzí a zároveň pořádně štve.

Věřil, že osmnáctka naváže na stříbro z letního Hlinka Gretzky Cupu, kde ve finále trápila Kanadu a rozhodující branku inkasovala až sedm sekund před koncem prodloužení.

„Je to velké zklamání, měli jsme uhrát lepší výsledek. Hlavně jsme na to neměli kondičně,“ překvapil Čermák v rozhovoru pro Hokej.cz.

Jeho svěřenci si ve skupině připsali cenný skalp Švédů (3:2 po nájezdech), ale situaci si zkomplikovali nečekaným klopýtnutím proti Kazachstánu (3:4 v prodloužení).

Hrozil pád na třetí pozici a čtvrtfinále proti silným Američanům nebo domácím Finům. Souhra výsledků nakonec udržela Čechy na druhém místě a pro čtvrtfinále jim přisoudila o poznání snazšího soupeře.

Český hokejista Petr Sikora na ledě v zápase se Slovenskem,

„Slováci se soustředili na obranu a hráli obětavě. My jsme chtěli cpát všechno na branku, ale oni toho spoustu zblokovali. Měli jsme pár šancí, ale ne úplně vyložených,“ mrzelo Čermáka.

„Hráli jednoduše, posouvali puky ven z pásma. My jsme se snažili dobývat zpátky, ale nedařilo se nám. Zaslouženě vyhráli, chtěli to víc,“ povzdechl si kapitán Adam Martin Hlinský.

Národní tým rychle prohrával, vyrovnání zařídil Adam Titlbach. Na konci první třetiny ale přišlo pětiminutové vyloučení Radima Mrtky, jeden z klíčových momentů utkání, který vrátil soupeře do tempa.

Český brankář Jakub Milota ve čtvrtfinálovém duelu se Slovenskem.

„Úplně zbytečné, na zápas to mělo velký vliv. Celá situace vznikla naší ztrátou na modré čáře. Ani to nebylo kolenem, jenže rozhodčí říkali, že takhle to mají trestat,“ líčil Čermák.

Druhý slovenský gól padl po sérii nešťastných odrazů, třetí po velké chybě Jakuba Miloty, který nezvládl utěsnit prostor u bližší tyče a propustil do sítě lehké nahození Ondreje Maruny.

Snížení zajistil ve dvaapadesáté minutě Jakub Fibigr, ale na víc už se čeští mladíci nezmohli. Závěrečný tlak se nekonal, úspěch nepřinesla ani hra v šesti.

Podívejte se na kontaktní trefu Jakuba Fibigra:

„Nedokázali jsme se semknout jako dříve. Strašně nás to mrzí. Je to špatná zkušenost, nechci to zažívat často, ale i takové chvíle jsou. Musíme se s tím vypořádat,“ smutnil Titlbach.

Hráči si moc dobře uvědomují, že za sebou mají nepovedený turnaj. Trápili se v koncovce, zaostávali v oslabení (66,7 %), přesilovky měli nejhorší ze všech (9,5 %).

Po stříbru a povedených výkonech na Hlinka Gretzky Cupu přišlo nepříjemné vystřízlivění.