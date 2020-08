Myslel jsem si, že to bude problém. Abych ale řekl pravdu, nechybí mi, říká Mrázek o absenci fanoušků

Toronto Sfoukli Rangers ve třech zápasech, on slyšel chválu za spolehlivé výkony i exkluzivní zákrok lapačkou. „Zatím není co slavit,“ poví Petr Mrázek. Po čtvrtečních zápasech je jasné, že Carolina Hurricanes v prvním řádném kole play off vyzve hokejisty Washingtonu, nebo Bostonu. A před českým gólmanem se tak začíná rýsovat obří výzva.

Chce-li se jeho tým přiblížit Stanley Cupu, bude muset vyřadit jednoho ze dvou nejlepších střelců NHL. Bude to bostonský David Pastrňák? „Ani Ovečkinovi by nebylo špatné ukončit sezonu,“ usměje se Mrázek.

Pak zvážní a dodá: „Je tam i spousta dalších hráčů a je opravdu jedno, koho dostaneme. Jestli chceme vyhrát pohár, musíme porazit kohokoliv.“

Na jméno soupeře si ještě musí počkat.

Po hladkém postupu z kvalifikační série ale má osmadvacetiletý brankář moře času. Proto se ve čtvrtek v torontském hotelu usadil s chytrým telefonem a přes videokonferenční hovor klábosil s českými novináři.

O šancích Caroliny. O liduprázdných utkáních. Nebo o ikonickém Henriku Lundqvistovi, kterého v interním brankářském duelu předčil.



Potěší, že jste v sérii přechytal Lundqvista?

Nad tím takhle nepřemýšlím. Je to o týmu, není to jen o Lundqvistovi. Taky si ale myslím, že mu to možná dali trochu sežrat. Půl sezony nechytal a najednou ho tam vrátili, což myslím, že nebylo od Rangers moc fér.

Jak to máte rozdělené v Carolině vy? Vás po dvou výhrách ve třetím zápase zastoupil James Reimier.

Věděli jsme to pár dnů před utkáním. Věděl jsem, že dostanu první dva zápasy, ale jinak je to na trenérech a jejich rozhodnutí.

Reimer duel zvládl a i váš přínos je značný. Zlikvidoval jste 47 z 50 pokusů, báječný byl především zákrok lapačkou ve druhém duelu proti útočníku Howdenovi.

Gólman si to vždycky vychutná. Bylo super, že to bylo na začátku zápasu, člověk se dostane do tempa a víc si věří.

Mrazek just robbed Brett Howden point blank pic.twitter.com/I4C3r4V4Oe — Rob Taub (@RTaub_) August 3, 2020

Zákrok jste tady dokázal efektně prodat.

Je to reflexivní zákrok, gólman mávne lapačkou. A najde tam puk. (usměje se)

Jaké vlastně je hrát zápasy NHL bez lidí?

Myslel jsem si, že to bude problém, ale abych řekl pravdu, nechybí mi. Po přípravě s Washingtonem jsem se o tom bavil s Marianem a dostal jsem od něj docela dobrý nápad.

Co vám poradil mentální kouč Marian Jelínek?

Dvacet tisíc fanoušků v aréně chybí, ale deset dvacet milionů lidí kouká na televizi. Málokdo se na to zaměří, teď jich je ještě víc. Beru to tak, že se na nás může koukat skoro celý svět.

Co další rozdílnosti oproti normálu? Nerozptylují vás třeba velkoplošné obrazovky rozmístěné po tribunách?

Žádný rozdíl v tom opravdu není. Nevnímám, jestli jsou tam fanoušci nebo obrazovky. Jediné, co jsem postřehl, bylo, že tam bylo více světla. V Torontu byla aréna vždycky trošku tmavší, teď je to naopak, což asi vyhovuje všem.

Carolina si poradila bravurně. Překvapilo i vás, jak jste Rangers přejeli?

Rody (trenér Rod Brind’Amour) nás na to hodně dobře fyzicky připravil. Bylo to vidět v posledních třetinách druhého a třetího zápasu, Rangers za tu dobu pořádně nic neměli. Myslím, že máme hodně natrénováno, a věřím, že nám vydrží, že budeme stále napadat, dojíždět a dohrávat i v dalších sériích.



V zámoří se o vás teď hovoří jako o černém koni play off. Co vy na to?

Uvidíme, koho chytneme v prvním kole. Může se stát cokoliv a nemusíme překvapit jenom my. Je tam více týmů. Hokej je jiný než za normálních okolností a vyhrát může úplně kdokoliv.

U vás se v kabině o Stanley Cupu mluví?

Máme v kabině lídra Justina Williamse, který touží po čtvrtém poháru, což nám dodává ještě víc motivace.

Může být výhoda, že máte za sebou úspěšně zvládnutou ostrou sérii než zápasy, v nichž vašemu soupeři jde jen o nasazení pro play off?

Hodně se to řešilo, než se schválil formát play off. Týmy, které nehrály o postup, budou mít méně nahráno. Pro nás by to mohla být výhoda. Jsme rozehraní, navíc jsme to zvládli ve třech zápasech. Věřím, že můžeme někoho zaskočit.

Play off vás vtáhlo, přitom před několika týdny jste byl skeptický, že se NHL po pandemii rozjede. Změnil se váš pohled?

Teď už mi to připadá jako normální play off, kdy jsme na hotelu. Když hrajeme, nezbývá moc volného času, jen hrajeme karty, ping pong nebo různé hry. Myslím, že to není velký rozdíl, jen prostě nemůžeme do města. Ale je pravda, že když jsme byli ještě na kempu v Carolině, říkal jsem si, jestli se opravdu začne, jestli se vše stihne připravit. Těch věcí bylo víc, třeba i s virem. Teď už je play off a na jiné věci moc nemyslíte.

Navíc odpadá ubíjející cestování, že?

Je to jako v play off, které bychom hráli celou dobu venku. Teď je příjemnější, že můžeme jít pěšky na hotel, zajdeme si na večeři, máme pohodu bez cestování. Jen si říkám, aby nebyl takový i začátek příští sezony. Nevěřím, že to bude s fanoušky, a co jsem slyšel debaty, vypadá to, že se někam pojede a odehrajeme čtyři zápasy. Potom někdo přijede k nám a odehrajeme další čtyři zápasy.

Dovedl byste představit, že zvládnete celou sezonu v menších bublinách?

Uvidíme, zatím není žádný plán. Mluví se o startu 1. prosince, ale začít se může i 1. ledna. Představit si to asi umím. Dva týdny budeme doma, odehrajeme čtyři šest zápasů se dvěma třemi týmy. Všechno je asi v dnešní době možné, uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Zaslechl jste, co by se muselo stát, aby se vyřazovací část nedohrála?

Myslím, že nikdo neví, co by se muselo stát. Snad kdyby půlce týmu vyšel pozitivní test, může zasáhnout hygiena nebo doktoři. To je asi jediný způsob, co by se muselo stát.

Jak bude těžké dokráčet ke Stanley Cupu? Po dlouhé pauze jsou týmy odpočaté s vyprázdněnými marodkami.

Vítěz Stanley Cupu bude hodně uznávaný, není to úplně jednoduché takhle do toho zpátky naskočit. Hodně hráčů se vrátilo po zraněních. Na druhou stranu, led není v úplně ideálním stavu, tělo trpí a čísla zraněných se asi budou zvyšovat. Který z týmů přežije, bude mít větší šanci vyhrát.