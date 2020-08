VIDEO: Nosek přispěl přihrávkou k výhře Vegas, asistoval i Gudas

Kvalifikace play off NHL v Torontu a Edmontonu Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 3. zápas: Columbus - Toronto 4:3 v prodl. (stav série: 2:1) O nasazení do play off: Philadelphia - Washington 3:1 Západní konference (Edmonton): Kvalifikace play off - 4. zápas: Winnipeg - Calgary 0:4 (stav série 1:3) O nasazení do play off: St. Louis - Vegas 4:6