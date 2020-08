Čechmánek zpět na scéně: Podnikání je za mnou, moje místo je u hokeje

Trnava Jako známý a velice úspěšný brankář si vydělal mnoho desítek milionů korun, mohl být zabezpečený do konce života. Místo toho ale zkoušel podnikat, což se mu těžce nevyplatilo. Roman Čechmánek přišel o všechny peníze, navrch nastřádal dluhy a dostal se až před soud. Dnes už ví, že jeho místo je u hokeje.

„Tuhle životní etapu mám už za sebou. Pokud bych měl jenom čekat, jak dopadnou nějaké věci, tak by to nebylo dobré. Proto jsem se vrátil zpátky k hokeji,“ řekl slovenským novinářům poté, co se stal před pár dny asistentem trenéra v Trnavě.

Ta hraje druhou nejvyšší soutěž a má smělé plány - jednou by ráda postoupila mezi extraligovou elitu. Pomoci jí k tomu má angažování české trenérské dvojice. Čechmánek bude totiž v klubu působit po boku hlavního kouče Aleše Bachánka.

„Nový generální manažer oslovil Aleše, se kterým se znám dlouhé roky. Máme podobný názor na hokej a zeptal se mě, jestli bych do toho s ním nešel. Moje pozice bude asistent a zároveň trenér brankářů. Chceme trnavský hokej dostat na vyšší úroveň. Věřím, že se nám to může podařit,“ popisuje Čechmánek.

Roman Čechmánek na archivní fotografii

Hokej je pro něj jedinou šancí, jak se vrátit zpátky do normálního života. „V podnikání se mi nedařilo. Přišel jsem o majetek, ale svět tím nekončí. Momentálně se můžeme pobavit o mé vizi v trnavském hokeji, protože to je směr, který mě zajímá a kterým se dívám.“



Angažmá na Slovensku bere jako šanci, jak se posunout v trenérské kariéře. Vlastně ho nevnímá ani jako přechod do zahraničí. „Jsem z Moravy a skoro každé léto trávím nějaký čas na Slovensku. V Bratislavě mám rodinu a žít tady pro mě není žádná novinka. Možná to bude zároveň určitý impuls, uvidíme. V každém případě se těším na práci v nově vznikajícím týmu, který by měl okořenit druhou nejvyšší soutěž,“ říká.

Jeho ambicí je předvádět hokej, který přiláká fanoušky, byť moc dobře ví, že v Trnavě je na prvním místě fotbal. Osobně misi ve městě bere jako další krůček k tomu, aby jednou trénoval na nejvyšší úrovni.

„To je můj cíl. Měl jsem licenci B, takže jsem v Česku mohl trénovat maximálně druhou ligu, což jsem také tři roky dělal. Mám ale zkušenosti i jako hlavní trenér, prošel jsem dorosteneckým a juniorským hokejem. Rád bych se posouval.“

Kdo ví, třeba se mu to povede už v Trnavě.