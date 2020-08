Snížení platů i snaha dostat diváky na stadion. ‚Děláme vše, abychom mohli začít,‘ tvrdí viceprezident APK

Praha Za měsíc má začít nová extraligová sezona, nad nadcházejícím ročníkem však stále visí řada otazníků. Jaká opatření budou muset kluby zařídit a zvládnou to i bez fanoušků? „Nechceme prostřednictvím médií děsit sponzory nebo fanoušky. Chceme je ubezpečit, že se snažíme udělat vše pro to, aby se hrálo, ale není to jednoduché a pomoc potřebujeme,“ vzkázal po valné hromadě videprezident APK Prokop Beneš.

APK (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje) se spojila s LFA (Ligová fotbalová asociace) a pokusí se společně prosadit snížení některých opatření a vyjednání financí na kompenzaci ztrát. Ve hře jsou miliony z nevyčerpaných fondů, obě asociace proto jednají s Milanem Hniličkou, předsedou Národní sportovní agentury, která peníze do sportu přerozděluje.

Podle Beneše na valné hromadě nepadlo žádné rozhodnutí o odložení startu extraligové sezony, ale zápasy bez diváků jsou pro spousty klubů ruinující.

Proč jste se spojili s LFA?

Domluvili jsme smluvní spolupráci ve formě memoranda mezi hokejovou extraligou a fotbalovými profesionálními soutěžemi. Důvodem je to, že jsme velmi snadno nalezli společné styčné body, které nás spojují.

Mohl byste ty styčné body konkretizovat?

Jsou tři. V první řadě se jedná o zavřená hlediště a dramaticky nízké počty diváků. Druhým bodem jsou karanténní opatření a třetím z těch bodů jsou kompenzace v důsledku snížených kapacit.

Takže možné odložení extraligového startu jste neřešili?

Vůbec jsme neřešili rozhodnutí o takovém radikálním kroku, že bychom soutěž nezahájili. Snažili jsme se najít řešení, která by pomohla k tomu, aby se ročník zahájil a proběhl. Je ale jasné, že pokud nastane nějaký radikální propad v hledišti, bude to mít negativní dopad na rozpočty. V této situaci plánujeme požádat o pomoc a spolupráci další zainteresované osoby nebo organizace. To je v první řadě vláda, NSA a potom hráči samotní.

Hráči tedy mohou očekávat další snižovaní platů?

Když si vezmu příklad z dohrávky NHL, tam je systém odměn nastavený tak, že by hráči v případě neexistence ročníku participovali desítkami procent svých příjmů. My věříme, že pro myšlenku snížení nákladů získáme pochopení i hráčů.

Takže jedním z dopadů bude, že kluby mohou plošně škrtnout hráčům třeba dvacet procent platu?

Určitě bych preferoval kultivovanou diskuzi, z hlediska úspor by se ale jednalo o výraznější snižování. Respektive nejednalo by se o jednotky procent, ale třeba o desítky procent. To bychom chtěli hráčům navrhnout.

Už jste o tom mluvili s hráči nebo hráčskou asociací?

Hráčská asociace už v minulosti deklarovala, že může hráčům něco jen doporučit. Máme vlastní hráče a v první řadě musíme komunikovat hlavně s nimi. Je tu samozřejmě několik těch nejvýznamnějších agentur, s těmi tedy samozřejmě taky. Nechceme stavět hráče před hotovou věc nějak ultimativně, proto jsem zdůraznil kultivovanou diskuzi. Ale nevyhneme se jí.

Je v plánu případné plošné snižování, nebo to necháte na klubech?

Na to teď neumím odpovědět, protože mají kluby odlišné struktury odměn. Hráči mají základní odměnu, ale celou řadu dalších bonusů za individuální či týmové úspěchy. Už dříve jsme zvažovali zavedení platových den. Shodli jsme se, že je potřeba pravidla udělat co nejjednodušší, protože při pitvání všech detailů bychom nezvládli reagovat na všechny nuance, protože kluby mají odlišné rozpočty i hráčské smlouvy. Každý klub je také jinak na novou sezonu připraven. Neumím teď ale říct, ani na to nepřišla řeč, jestli to bude jednotné, nebo ne. Samozřejmě to bude záviset na tom, jak se bude ekonomická situace vyvíjet.

Víte jak se na to dívají hráči?

Když jsme s nimi řešili snižování platů v první vlně, byli všichni ochotní pomoci a já věřím, že podobné domluvy dosáhneme i nyní.

Snažíte se teď získat nějaké finance od státu. Už jste řešili jak budete vypočítávat ztráty?

Je politické rozhodnutí z čeho a na co se prostředky vezmou. My očekáváme, že budou zobjektivizovaná kritéria, která zohlední návštěvnost. To se ovšem týká jen kompenzací za návštěvníky, ale ten dopad není jen tím, že lidé nepřijdou do hlediště, je celá řada dalších ztrát.

Budete tedy zohledňovat i ceny vstupenek a průměrné návštěvnosti?

Když to bude zohledněné, určitě nám to vadit nebude. Spíš počítáme s tím, že to bude nějak objektivizované, to už záleží na vládních rozhodnutích. My budeme rádi za každou pomoc.

Jak by se peníze do klubu mohly dostat? Přeci jen NSA je určena pro neziskové organizace a asi těžko může rozdávat eseróčkám.

Limitace zákona o sportu je nám známa. Budeme rádi, když se to nějak vyřeší, třeba rozšíří kompetence NSA, abychom pod ně také spadali, nebo se to vyřeší prostřednictvím vlády či ministerstva. Budeme spolupracovat. Budeme vděční za jakékoliv řešení, které nám pomůže trochu kompenzovat ztráty.

Ve hře prý je badget pro malé firmy, který je nevyčerpaný a tyto nevyužité finance by mohl pan Hnilička získat na profesionální sport…

Podle mě je pro stát výhoda podpořit sport. Nechci poukazovat na jiný, kteří dostali, nebo mají dostat. Soustředíme se na to, abychom vysvětlili, že nejsme jen zábava, ale také ekonomické odvětví, které je kvůli současné situaci v potížích. Rád bych se zbavil té nálepky, kterou dala paní ministryně profesionálním fotbalistům. I my profesionální sportovci samozřejmě do státní kasy přivádíme miliardy korun.

Jak jsou na tom momentálně kluby? Nehrozí některým krach?

Slovo krach je podle mě příliš silný. Bavili jsme se, jak zodpovědně přistoupit k tomu, abychom mohli začít. Pokud bude situace stejně turbulentní, je také možné, že se budeme scházet jednou týdně.

Už znáte ztráty klubů?

Za vstupenky ano. Můžu říct jen to, že několik desítek milionů korun je ještě málo... Vemte si teď na hokeji, někde je jen 500 diváků, jinde 1000. Kapacity jsou tak na 10 %, což je málo a je to znát.

Co teď máte v plánu?

Budeme se teď snažit komunikovat hlavně s vládou. Tlačí nás čas, takže se pokusíme komunikaci zintenzivnit a vyjednat pro hokej pomoc. Neřešíme ale jen kompenzace, ale také náklady, což už je na klubech. Každý nás v klubech teď řeší sponzory.