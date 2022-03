Propaganda rozkazem. Putin se musí objevit v hokejových arenách, nemá chybět ani ‚symbol zla‘

Krátce po konci osmifinálové části vyřazovacích bojů o Gagarinův pohár pro vítěze KHL přilétl do mailových schránek klubů ruské nejvyšší hokejové soutěže e-mail od vedení svazu.

Jeho znění v sobotu zveřejnil Stanislav Gridasov, zakladatel webu Sports.ru. „Vážení kolegové. Všichni dnes procházíme těžkým obdobím. Každou minutu se ve všech zpravodajských zdrojích objevuje spousta informací a bohužel se velmi často jedná o nepravdivé a falešné zprávy,“ začíná ono psaní.

„Žádáme vás proto o podporu této akce (vojenská invaze Rusů na Ukrajinu) a spolupráci s fanoušky v otázce podpory naší armády,“ pokračuje e-mail.

The Russian Hockey Federation sent this message to all the clubs in the KHL. Asking then to support the war effort, and use the attached propaganda at the games and in social media.

"The support of their own during the war is the only possible reaction of a normal person" pic.twitter.com/4PhgL0bUuI