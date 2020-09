Nejdřív senzace, pak třetina hrůzy. Hokejová Chrudim vedla 7:0, favoritovi stejně podlehla

Chrudim Místo senzace dvacet minut hrůzy. Hokejisté Chrudimi sahali minulý týden po obrovském překvapení, když v přátelském utkání s druholigovým Dvorem Králové vedli po dvou třetinách 7:0. Místo toho, aby v poslední periodě svůj fantastický počin dotáhli dokonce, totálně vyhořeli. Favorizovaný HC Rodos se vzchopil a sedmibrankové manko smazal. Dokonalý obrat pak hosté stvrdili v nájezdech.

Bylo to jako z hollywoodského prostředí. Když hokejisté Chrudimi, kteří nastupují v krajském přeboru Pardubického kraje, přivítali v rámci přátelského utkání na vlastním ledě druholigový Dvůr Králové, děly se věci.

První dvě periody totiž patřily jednoznačně Chrudimi, která byla před samotným duelem v roli jasného outsidera. Jenže její hokejisté za čtyřicet minut rozdíl mezi krajským přeborem a druhou ligou smazali, když nasázeli neuvěřitelných sedm branek. Brankář Cvrček navíc odcházel po dvou třetinách do kabin nepokořen a domácí tak sahali po senzaci.

Jenže to by se hokej nesměl hrát na tři části. Ta poslední totiž předčila všechna možná očekávání. Královedvorští vstoupili do poslední dvacetiminutovky jako vyměnění a už po úvodních třiceti vteřinách nastartovali šokující stíhání. I díky častým prohřeškům proti pravidlům z řad domácích se hosté dostávali, čím dal tím blíže vyrovnání.



To nakonec přišlo necelé čtyři minuty před závěrečnou sirénou a senzační dílo tak bylo dokonáno. A v kabině Rodosu mohlo být ještě veseleji, protože v poslední minutě Dvorští neproměnili trestné střílení. Po dohodě obou koučů utkání vyústilo samostatnými nájezdy, v nichž hosté dokonali fantastický obrat a zvítězili 7:8.

„V samostatných nájezdech byli Dvoráci šikovnější a z bláznivého zápasu, který nejprve zaváněl velkou ostudou, si odvezli těsnou výhru,“ napsali na svém webu nakonec šťastnější hokejisté HC Rodos Dvůr Králové, kteří připustili, že nebyli daleko od velké ostudy.

Té se obával i majitel druholigového celku, který po dvou třetinách Zimní stadion v Chrudimi opustil. Netušil však, o co přišel.