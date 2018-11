Někdejší hráč Komety zemřel ve 21 letech. Jaké jsou příčiny jeho smrti?

prešov Ještě před dvěma lety nastupoval v kádru hokejistů Komety Brno do 20 let. Nadějný útočník Kristián Lunter, který hrál za prvoligový slovenský Prešov, byl nalezen mrtvý v místním hotelu, kde v tu dobu přebýval. Příčina úmrtí 21letého pravého křídla dosud není známá.

„Obrovská tragédie zasáhla zvolenskou hokejovou rodinu. Ve věku 21 let nás v neděli večer nečekaně navždy opustil Kristian Lunter, odchovanec našeho klubu a v aktuální sezoně hráč prvoligového Prešova,“ stojí na facebookovém profilu extraligového klubu HKM Zvolen, jehož byl Lunter odchovancem.

Vyhasl život šikovného mladého chlapce, dobrého spoluhráče a hlavně přítele. Všem pozůstalým tímto vyjadřujeme hlubokou upřímnou soustrast. Kiko, odpočívej v pokoji,“ stojí ve vyjádření klubu, z něhož v Prešově hostoval.

Někdejší reprezentant do 20 let strávil většinu své kariéry právě ve Zvolenu. Jen v sezoně 2015/16 přešel do juniorského týmu Komety, v němž odehrál 36 zápasů.