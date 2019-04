NHL: Palátův gól Tampě nestačil a velký favorit je na hraně vyřazení

New York Útočník Ondřej Palát vstřelil v úvodním kole play off NHL jediný gól Tampy Bay, která podlehla v Columbusu 1:3 a v sérii ji za stavu 0:3 dělí jedna prohra od vyřazení. Ve stejné pozici je také Pittsburgh, který prohrál s New Yorkem Islanders i potřetí, tentokrát doma 1:4. Winnipeg uspěl v St. Louis 6:3 a snížil stav série na 1:2. Vegas porazil San Jose 6:3 a vede 2:1 na zápasy.

Palát mohl na začátku prostřední třetiny otevřít skóre, když se proháčkoval až před gólmana, ale Sergej Bobrovskij mu šanci chytil. Vzápětí udeřil na druhé straně z dorážky Matt Duchene a v přesilové hře zvýšil ve 29. minutě Oliver Bjorkstrand.



Tampa Bay vrhla ve třetí třetině vše do útoku a zasypala v ní Bobrovského šestnácti střelami. Velkou příležitost měl na začátku opět aktivní Palát, který se ocitl sám před ruským gólmanem, ale nepřekonal ho. Český útočník později přeci jen uspěl, když z dorážky vlastní střely snížil. Další tlak hostů už vyzněl naprázdno a výhru Columbusu zpečetil při powerplay Cam Atkinson.

Tampa Bay hrála bez dvou klíčových hráčů (suspendovaného Nikity Kučerova a zraněného Victora Hedmana) a je druhým týmem v historii soutěže, který jako nejvýše postavený celek po základní části prohrával v úvodním kole play off 0:3 na zápasy. Columbus je blízko, aby poprvé v klubové historii postoupil do druhého kola play off.