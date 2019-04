VIDEO: Zářez ve finále MS. Video odebralo domácím Finkám regulérní vítězný gól

espoo Tenhle obrovský zářez rozhodčích nakonec řešila i hlava státu. Konkrétně finský prezident Sauli Niinistö, který nedokázal pochopit, že jeho krajanky nevyhrály na domácím MS v hokeji zlaté medaile.

K čemu ve finále v Espoo mezi domácím týmem a hokejistkami USA vůbec došlo?

Už tím, že Finky dovedly za stavu 1:1 zápas do prodloužení, byla obrovská senzace, protože Američanky vyhrály poslední čtyři šampionáty a byly obrovskými favoritkami na obhajobu titulu.

Nadšeně bojující Finky, které podporovala vyprodaná aréna, však v 72. minutě vstřelily vítězný gól.

Kapitánka Jenni Hiirikoskiová nahodila puk na americkou brankářku Alex Rigsbyovou. Ta však puk neudržela a po srážce s Hiirikoskiovou, kterou na brankářku natlačila americká obránkyně, vyjela mimo bránu.

Volně ležící puk pak do odkryté brány poslala Petra Nieminenová a Finky začaly jásat.

Hráčky tak jako mužští kolegové okamžitě zahazovaly helmy a hokejky a vytvořily u mantinelu valnou hromadu. Espoo Metro Areena pak propukla v obrovský jásot.

Během tohoto jásotu však jedna z hlavních rozhodčích zajela k boxu časoměřičů, aby zkonzultovala situaci před gólem s videorozhodčím.

A ten po velké prodlevě doporučil gól neuznat, načež rozhodčí všechny na ledě i v publiku zmrazila rozpažením rukou.

Finky tak musely sesbírat svou výstroj i výzbroj a musely pokračovat za ohlušujícího pískotu ve hře.

Radující se americké hokejistky

Zápas nakonec dospěl do samostatných nájezdů, které vyhrály Američanky a získaly za velké nespokojenosti diváků devátý titul mistryň světa.

„Sport je někdy krutý. Musíme to respektovat, co vidíme na tabuli. Život jde dál a za pár týdnů budeme pyšné na to, co jsme tu dokázaly,“ řekla finská kapitánka Jenni Hiirikoskiová po zápase.

A pochopitelně nebyla sama, koho verdikt rozhodčích rozladil.



„Byla (Hiirikoskiová) mimo brankoviště, ani neměla snahu jí (brankářce USA) nějak bránit. Podle mě to je gól,“ zlobila se finská útočnice Michelle Korvinenová.

„Co jsme s tím mohly dělat, my nerozhodujeme. Je to pro nás opravdu těžké. Chtěly jsme vyhrát zlato a bude pro nás těžké, než se přes tohle přeneseme,“ dodala.



Ještě víc naštvaná byla finská gólmanka Noora Rätyová.

„Bylo by jednodušší, pokud bychom prohrály 0:5, pravděpodobně bych teď byla šťastnější. Byly jsme tak blízko! Ochutnaly jsme ten pocit, jaké je to vyhrát. Říkaly jsme si: ‚Ty bláho, jsme mistryně světa‘… a najednou to vzali zpět,“ mrzelo Rätyovou.

K samotné situaci se vyjádřila i řada bývalých rozhodčích, kteří shodně potvrdili, že nedošlo k porušení pravidel a gól měl platit.

O to bizárnější proto bylo rozhodnutí sudích, které ihned po neuznání gólu vyloučili americkou gólmanku Rigsbyovou.

„Ptala jsem se rozhodčí, jak je možné, že v takové situaci dostanu dvě minuty. Možné to asi je, myslela si, že jsem protihráčku při zákroku chtěla podrazit. Zvláštní, co se vlastně seběhlo,“ prozradila Rigsbyová.



Byla si však prý stoprocentně jistá, že rozhodčí vítězný gól Finek neuznají.

„Hned jsem si myslela, že to nebude gól. Snažila jsem se pokrýt dorážku, ale byla jsem u toho přidržena. Myslela jsem si, že to nebude gól. Snažila jsem se povzbudit své spoluhráčky. Říkala jsem jim, že budeme ještě dál hrát,“ dodala.

Na zápase byl přítomný i finský prezident Sauli Niinistö, který na svém twitterovém účtu celou situaci okomentoval.

„Odvolat gól a dát dvě minuty americké brankářce? To není správné,“ uvedl Niinistö.