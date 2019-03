NHL: Tři Češi v akci. Hertlovo San Jose ale prohrálo v NHL popáté za sebou

NEW YORK Hokejisté San Jose podlehli v pátečním utkání NHL na ledě Anaheimu 3:4 v prodloužení a připsali si pátou porážku za sebou. Minnesota zvítězila ve Washingtonu 2:1 a posunula se v Západní konferenci na poslední postupové místo do play off o bod před Arizonu a Colorado.

San Jose, v jehož sestavě hráli Tomáš Hertl a Lukáš Radil, během utkání třikrát vyrovnalo a prodloužení si vynutilo trefou z 58. minuty. O výhře Anaheimu rozhodl v čase 60:38 Jacob Silfverberg, který si připsal i dvě asistence a stal se první hvězdou zápasu. Také jeho spoluhráč Rickard Rakell zaznamenal tři body (2+1). San Jose má na kontě nejdelší sérii proher za poslední dva roky, v březnu 2017 ztratil šest zápasů v řadě.



Minnesota získala oba body na ledě obhájce Stanleyova poháru díky formaci Luke Kunin, Jordan Greenway a Ryan Donato, která zařídila obě branky. Z hezké individuální akce otevřel Greenway skóre. Washington vyrovnal v polovině utkání tečí Bretta Connollyho, ale v 53. minutě potrestal chybu v rozehrávce Kunin. V dresu poražených nastoupil jen Jakub Vrána, Michal Kempný je kvůli zranění levé nohy mimo hru.