Plzeň vyrovnala sérii s Olomoucí. Zaťovič hattrickem zajistil postup Komety

OLOMOUC/brno Hokejisté Plzně vyhráli ve čtvrtém čtvrtfinále extraligy v Olomouci 3:2 a vyrovnali stav série hrané na čtyři vítězné zápasy na 2:2. Gólem a asistencí přispěl k výhře Indiánů americký obránce Conor Allen. Souboj bude pokračovat v úterý v Plzni i ve čtvrtek v Olomouci. Brno slaví postup do semifinále extraligy. Šampion z minulých dvou let porazil ve čtvrtém čtvrtfinále doma Hradec Králové 3:2 a ovládl sérii 4:0 na zápasy. Hattrickem zařídil dnešní triumf útočník Martin Zaťovič, který rozhodl v čase 54:44 v přesilové hře. Kometa vyhrála sedmou sérii play off za sebou.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 2:3 (0:0, 0:0, 2:3) Branky a nahrávky: 54. Nahodil (Jergl, Škůrek), 57. Kolouch (J. Káňa II) - 42. Allen (V. Nedorost), 51. P. Straka (Allen), 57. Gulaš (Čerešňák). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Bryška, Tošenovjan. Vyloučení: 8:9. Využití: 1:2. Diváci: 5500 (vyprodáno). Stav série: 2:2. HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) Branky a nahrávky: 1. Zaťovič (P. Holík, O. Němec), 18. Zaťovič, 55. Zaťovič (P. Holík, O. Němec) - 16. Vincour (R. Pavlík), 19. Nedomlel (Miškář, Bičevskis). Rozhodčí: Hradil, Hribik - Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:0.

Plzeňský trenér Ladislav Čihák za nepříznivého stavu 1:2 na zápasy v sérii zasáhl do složení elitní formace a po boku Milana Gulaše a Jana Kováře nastoupil místo Jakuba Poura zkušený Václav Nedorost.

Domácí gólman Konrád si ve třetí minutě poradil s ranou obránce Pulpána, Olomouc měla první šanci při Allenově vyloučení, ale Ondrušek minul. Hosté byli aktivnější, ale do vedení se mohli dostat Hanáci. V 16. minutě pomohla po Irglově střele z úhlu Frodlovi levá tyč. Při Vyrůbalíkově trestu neuspěl s nepříjemnou střelou Gulaš a další možnost hostů neproměnil už při plném počtu hráčů na ledě Straka.

V úvodu druhé části se dostal do úniku Ostřížek, ale při zakončení už byl tísněný. Na druhé straně před brankou netrefil skákavý puk Kracík. Další příležitosti měli domácí - Knotek minul z otočky a o chvíli později se po Strapáčově pokusu nedostal k dorážce Irgl.

Při Pourově trestu měl nejdříve šanci v oslabení po Konrádově zaváhání Nedorost, ale olomoucký gólman situaci zvládl. Hosty zachránil od inkasované branky po Knotkově pokusu obránce Čerešňák, který odvrátil puk za Frodlem.



Při další přesilovce domácích při Pulpánově pobytu na trestné lavici zlikvidoval Frodl lapačkou Jerglovu nebezpečnou střelu. Po Ostřížkově faulu měli přesilovku Indiáni a Konrád si poradil s Nedorostovým bekhendovým pokusem.



V závěru druhé části šel pykat na dvě plus dvě minuty domácí obránce Švrček a Plzeň po 70 sekundách třetího dějství přesilovku využila. Nedorostovu dorážku ještě odvrátil před brankovou čárou bek Škůrek, ale jen k Allenovi, který otevřel skóre. Vzápětí se ocitl sám před Konrádem Moravčík, ale olomoucký gólman zasáhl lapačkou.

Druhou branku Plzeň přidala z rychlého brejku, který přesnou střelou do pravého horního roku olomoucké branky zakončil Straka. Další možnost měl Stach a domácím pomohla tyč. Olomouc vzápětí snížila zásluhou Nahodila, který si v přesilové hře kličkou položil Frodla a zavěsil puk pod horní tyč.

V době, kdy se Hanáci nadechovali k závěrečnému tlaku, museli pykat za špatné střídání. Toho využil Gulaš a v přesilové hře zvýšil na 3:1. Hned o 33 vteřin později opět snížil na rozdíl jediného gólu Kolouch, ale Plzeň těsný náskok uhájila.¨

Zaťovič režíroval výhru Brna

Mountfield v utkání dvakrát odpověděl na Zaťovičovy góly díky Tomáši Vincourovi a Richardu Nedomlelovi, ale další porážku neodvrátil. Hradec Králové, který v základní části obsadil čtvrté místo, zakončil sezonu celkem devíti prohrami v řadě.

V sestavě Komety chyběl útočník Martin Erat, kterého potrestala disciplinární komise zákazem startu v jednom zápase za faul na Daniela Rákose těsně před koncem pátečního duelu. V druhém útoku jej nahradil Mallet a do čtvrtého naskočil Kratochvíl. Hradečtí trenéři dali důvěru stejné sestavě jako o den dříve.

Začátek zápasu dokonale vyšel Kometě. Už v úvodním střídání využil první útok zaváhání hradeckých hokejistů a po kombinaci otevřel Zaťovič skóre. Hosté se nevzdali, opět podle vzoru předchozích utkání bušili do brněnské defenzivy, ale z množství střel se ujala až chytrá Vincourova zadovka.

Další chyba hradecké obrany při vlastní přesilovce nabídla sólo Zaťovičovi, který nezaváhal, ale ještě v té stejné početní výhodě uzavřel skóre na góly nejbohatší třetiny celé série Nedomlel.

Druhá část přinesla spoustu ofenzivních pokusů na obou stranách, ale skóre se nezměnilo. V brněnském dresu byl dokonce třikrát blízko hattricku Martin Zaťovič, ale neproměnil ani sólo v posledních vteřinách dějství.

Hradec pro změnu uzamkl domácí před Čiliakem při dvouminutové přesilovce, jedna střela střídala druhou, ale mezi tyče nezapadla ani jedna. I proto, že Kometa dávala do hry nezměrnou obětavost, její hráči padali do střel a ztěžovali hostům koncovku.

Podobný scénář nabídla i třetí třetina. Podobně jako o den dříve byl klíčem k vítězství vedoucí gól. Šance se střídaly na obou koncích kluziště, na každé straně se puk jednou zastavil pár centimetrů před brankovou čarou, ale nikoliv za ní.

S přibývajícím časem základní hrací doby stupňovala tlak Kometa, jejíž gól by sérii ukončil. Stalo se tak v přesilové hře, kdy se opět prosadil Zaťovič, a i přes snahu Hradce o zvrat při hře bez brankáře už se na výsledku nic nezměnilo.