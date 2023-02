S Lakatošem nebo navrátilcem Kovářem. Kouč Jalonen nominoval na Švédské hry

V nominaci figurují dva nováčci, brankář Jan Lukáš z Olomouce a obránce Ondřej Vála z Pardubic.

Už dříve Jalonen avizoval, že na Švédské hry vezme převážně hráče do 25 let. „Původní plán jsme nakonec trochu změnili. Klok a Jordán se vrátili z Ruska a Ameriky, chceme je vidět v akci. To samé Jeřábek a Kempný, kteří hrají v extralize skvěle. Vrací se i Kovář a Sobotka, ze stejného důvodu,“ mínil trenér.

Nakonec si jich na turnaji zahraje deset - Petr Kváča, Ondřej Vála, Libor Zábranský, Lukáš Jašek, Adam Musil, Oscar Flynn, Kryštof Hrabík, Filip Chlapík, Jan Bambula a již zmíněný Lakatoš.

Ten si dres národního týmu obleče přesně po dvou letech, naposledy v seniorské reprezentaci naskočil právě na Švédských hokejových hrách v roce 2021.

„Pro tento turnaj máme v nominaci šestnáct nových hráčů, co v této sezoně ještě v reprezentaci do hry nezasáhli. Hráči z extraligy mají vysoké sebevědomí a doufám, že si ho přenesou i do národního týmu,“ řekl Jalonen.

Dále na tiskové konferenci také vyzdvihl počínání českých klubů v evropských soutěžích (Hradec v Lize mistrů a Spartu na Spenglerovu poháru), mluvil i o juniorech.

„Mistrovství dvacítek byl úžasný příběh. Trenéři i hráči odvedli na šampionátu skvělou práci, někteří byli dokonce nejlepší na celém turnaji. Opravdu nebude trvat dlouho a objeví se i v seniorské reprezentaci,“ naznačil.

Z logistických důvodů ovšem nikoho na švédské hry nenominoval, ani ohledně případného mistrovství ve Finsku a Lotyšsku jména nekonkretizoval.

Naposledy se národní tým představil v akci těsně před Vánoci, na premiérovém ročníku Švýcarských her obsadil druhou příčku.

Nestačil pouze na Švédsko, se kterým zahájí ve čtvrtek 9. února nadcházející turnaj.

Na Švédských hrách budou Češi obhajovat prvenství z minulé sezony. Loni v květnu ovládli všechny tři duely v základní hrací době, navíc inkasovali pouze dvě branky.

Tehdy však šlo o přípravu před blížícím se mistrovství světa, sestavy tak už byly obohacené o posily ze zámoří.