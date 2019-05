O Ligu mistrů není zájem. Je pro nás ztrátová, hrát ji letos nebudeme, říká slovenský mistr

bánská bystrica Není to poprvé a zřejmě ani naposledy, co některý hokejový klub zpochybnil existenci Ligy mistrů. Celoevropské mezinárodní soutěže, která se slávou měla přiblížit své fotbalové sestře. To se však neděje. Chybí zájem fanoušků, tím pádem i sponzorů a týmům, které si účast v „prestižní“ soutěži musí dotovat ze svého, pomalu dochází trpělivost.

Naposledy se ozvala Banská Bystrica, slovenský mistr z posledních tří let. Její šéf Juraj Koval pár dní poté, co pozvedl nad hlavu další pohár pro šampiony, prohlásil:

„Do nového ročníku Ligy mistrů se nepřihlásíme, protože je pro nás finančně ztrátová.“



Podobná kritika se objevila v minulosti několikrát, jsou to necelé dva roky, co s ní přišlo i vedení Hradce Králové. Řada dalších klubů soutěž sice absolvuje, ale řadí ji na druhou kolej. Účastní se jí spíš jen, aby se neřeklo.

Důvod je prostý. Ač iniciátoři existence mezinárodní soutěže, mezi něž patří také sparťanský Petr Bříza, několikrát přesvědčovali, že je potřeba být trpělivý, Liga mistrů stále není zisková.



Do plusu se v ní dostanete pouze v případě, že postoupíte ze základních skupin a uspějete ve vyřazovacích bojích.

Je to risk, který se nevyplácí. A velký rozdíl oproti fotbalové Lize mistrů, kde týmy inkasují stovky milionů korun jen za postup do základní skupiny.

„Deficit pro nás znamená, že ohrožuje naši vlastní finanční bezpečnost. Naše náklady na účast v soutěži byly vysoké i vzhledem k nevyhnutelnosti leteckých přesunů,“ popisuje Koval.

Kdo v Lize mistrů? Ligy mistrů se v novém ročníku zúčastní čtyři české týmy: vítěz play off Třinec, vítěz základní části Liberec, třetí v základní části Plzeň, čtvrtý v základní části Hradec Králové.



Banská Bystrica se zúčastnila posledních dvou ročníků a ani jednou se výrazně neprosadila - nepostoupila ze základní skupiny, v níž naposledy hrála s Plzní, švýcarským Luganem a finskou Jyväskylou.

V minusu zůstala (stejně jako většina dalších klubů) navzdory tomu, že se finanční bonusy každým rokem o něco zvyšují.

Podle údajů slovenského deníku Šport stál Banskou Bystricu jen pronájem leteckého speciálu mezi 60 až 80 tisíci eur (1,59 až 2,12 milionů korun).

K tomu je potřeba připočíst vstupný poplatek za účast v soutěži, který činí 12 tisíc eur (318 tisíc korun) a dále náklady na rozhodčí a organizaci domácích zápasů.

Kluby přitom nemohou počítat s velkými příjmy ze vstupného, jelikož fanoušky utkání Ligy mistrů netáhnou. V Banské Bystrici návštěvy například ani jednou nepřekročily hranici dvou tisíc diváků...

Jediným příjmem tak pro slovenský celek zůstal příspěvek z centrálního marketingu soutěže, který činil 30 tisíc eur (795 tisíc korun).



Hrubým odhadem byla tedy Banská Bystrica v uplynulé sezoně kvůli účasti v Lize mistrů v minusu přesahujícím tři miliony korun.

„Jednoduše řečeno: zůstali jsme ve ztrátě a to už nechceme. Máme reprezentovat Slovensko a naši ligu jen za naše peníze, bez podpory svazu? Nechceme riskovat, a proto se dalšího ročníku nezúčastníme,“ pronesl šéf klubu Koval.

Teď zůstává otázkou, kolik se k němu připojí dalších celků. Nadšení mezi funkcionáři totiž rozhodně nevládne.