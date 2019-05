Jágr se naštval na fanoušky: Lidi dokážou psát veliký svinstva, je to největší zlo

PRAHA Cestou do Pekingu v delegaci českého prezidenta Miloše Zemana si Jaromír Jágr popudil proti sobě řady jeho fanoušků, kteří mu to v komentářích na facebooku pod články o jeho pobytu v Číně dali pořádně „sežrat“. Nejvíce se jim nelíbilo, že si potřásl rukou s tamním prezidentem Si Ťin-pchingem, fotil se s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem.

Podle některých fanoušků tím podpořil „nekalé“ praktiky tamní vlády.

To se však sedmačtyřicetiletého majitele a útočníka kladenských Rytířů velmi dotklo a v rozhovoru pro deník Blesk se důrazně proti těmto hlasům ohradil.

„Lidi dokážou psát veliký svinstva, takže tady tohle jde mimo mě. Od tý doby, co jsou pod články komentáře, jsem zjistil, že je to největší zlo, co dokážou lidi udělat,“ zlobil se Jágr, který nedávno velkou měrou pomohl v baráži o extraligu o návratu Kladna do nejvyšší soutěže.



Týmové foto kladenských Rytířů s Jaromírem Jágrem uprostřed.

„Ty špatné komentáře jsou k tomu, že jsem jel do Číny, nebo jen kvůli tomu, že jsem jel s prezidentem Zemanem? Některé komentáře mě hrozně překvapují, protože já si nemyslím, že jsem udělal něco špatného. Já tam jel jako sportovec,“ brání se olympijský vítěz z Nagana.



Reagoval i na to, že se nechal vyfotit s kontroverzním Zemanovým kancléřem Mynářem.

„Já to nečtu a nereaguji na to. Já se fotím se všemi lidmi, protože jednou jsem byl odmítnutý od někoho, koho jsem ohromně respektoval. Od té doby jsem si řekl, že se s každým budu rád fotit.“

„Na světě je hrozně moc zla a začínám to zjišťovat. Když jsem byl v Americe, tak jsem byl zaslepený a teď jsem se vrátil a musím říct, že je to jedna z věcí, která mě nemile překvapila, kolik je tady zla, žárlivosti, závisti a kolik lidí si dělá mezi sebou zle,“ doplnil Jágr.

Dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu prý sám nikoho nesoudí, proto nechápe, proč jej soudí ostatní.

„Já to nesnáším, snažím se tomu vyvarovat a nikoho nesoudím. Když člověk někoho soudí, tak pak bude daleko větší mírou souzený. Lidi si dělají domněnky, aniž by měli nějaké relevantní informace,“ přiznal Jágr.

„Ty komentáře vznikají z nějakého názoru nějakého novináře, který něco napíše. Z mého pohledu to bylo podané špatně. Já prostě jel do Číny propagovat popularitu hokeje, protože si myslím, že si to zaslouží.“



„Byl tam několikrát Gretzky, což je nejlepší hokejista všech dob. Jezdí tam hrát týmy NHL. To samé dělají další sporty. Dělá to fotbal, dělá to basketbal. Tam je ohromný potenciál. Protože ta země má přes miliardu lidí,“ dodal Jágr.

Kladenský majitel vidí v cestě do Číny i návrat k české trenérské minulosti.

„Stejně jako když naši trenéři jezdili učit Němce a Švýcary hrát hokej, aby udělali dobré jméno našemu hokeji. To samé si myslím, že se bude dít teď v Číně. A dělají to všichni.“

„Jediný strategický plán NHL je, aby hráči jeli na olympiádu. Musíme zpopularizovat hokej v Číně. Je zajímavé, že když tam byl Gretzky, tak je to všechno pozitivní a skvělé, že tam jel.“

„A u nás je to naopak. I za tou špatnou náladou máte prsty vy, novináři. Vy dokážete změnit náladu v téhle zemi. Ti lidi za vámi jdou a čtou to. Záleží opravdu na vás a hodně na vás. Vezměte zodpovědnost do svých rukou a udělejte tenhle svět lepší,“ dodal Jágr.