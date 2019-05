Jágr opět naštval fanoušky. ‚Moje cesta do Číny je stejná, jako když přijel Lemieux do Prahy,‘ tvrdí

PRAHA Někteří fanoušci Jaromíra Jágra se tvrdě ohradili proti tomu, že byl členem delegace prezidenta Miloše Zemana na cestě do Číny, když nosí od začátku kariéry na dresu číslo 68, které symbolizuje rok 1968, kdy vojska Varšavské smlouvy obsadili Československo. A také fakt, že rodině jeho prarodičů sebrali komunisté veškeré polnosti.

Jágr se nejprve na své facebookové stránce zhrozil, s kolika negativními názory se jeho cesta do Číny setkala.

S týdenním zpožděním pak Jágr na svém Instagramu vysvětlil, že jeho cesta do Číny je vlastně totéž, když se jeho dlouholetý spoluhráč z Pittsburghu Mario Lemieux rozhodl jet na začátku své kariéry v roce 1985 na mistrovství světa do komunistického Československa.



A legendární „68“, která před měsícem přivedla po letech své Kladno zpět do extraligy, to za velice zvláštní přirovnání k setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a společné fotografii s kontroverzním hradním kancléřem Vratislavem Mynářem opět od fanoušků pořádně schytala.

„Abych to vysvětlil, musíme se nejdřív vrátit o 34 let zpátky. Máme květen 1985 a na mistrovství světa do Prahy přijíždí hvězdy NHL i s hráčem číslo 66,“ vysvětloval na Instagramu u své fotky u Velké čínské zdi souvislost s Mariem Lemieuxem, který nosil číslo 66 na dresu po celou svou kariéru v NHL.



„Mohli mu říkat, ať do toho komunistického Československa nejezdí, bůhví, co ho tam čeká… On jel, protože hokej miluje a chce reprezentovat.“

„A v té komunistické zemi si ho všimnul jeden mladej hokejista a totálně mu to změnilo život - našel svůj idol a za pět let spolu vyhráli Stanley Cup,“ poukázal Jágr na to, že ten jeden mladý hokejista byl on sám.

„Asi víte, že ten hráč byl Mario Lemieux a možná, že kdyby do ‚nepřátelské‘ Prahy nepřijel, tak by nevznikla celá story o hráči s číslem 68 (které nosil na dresu Jágr).“

„Chci tím říct, že kdyby se mi v Číně povedlo něco podobného a změnil bych i jenom jeden život, není to málo, je to víc než 0 a má to význam!!!“ pokračoval Jágr.

„Vy si možná říkáte, že píšu nesmysl – není to nesmysl. Já to totiž zažil.“



„Moc bych si přál, aby se lidé někdy trochu zamysleli dřív, než někoho odsoudí anebo si aspoň dali otázku. Co bych udělal já, jak bych se zachoval já, kdybych byl v jeho situaci,“ dodal Jágr.

Jenže tímto svým proslovem si Jágr naběhl u řady svých fanoušků, kteří mu logicky argumentují nesmyslností spojení s Lemieuxovým příjezdem do Prahy v roce 1985.



„Mario jel na hokejové mistrovství. Vy jste se jel setkat se zástupci totalitního státu,“ píše v komentářích pod Jágrovým sdělením Miroslav Helcl.



„Celý to ‚ospravedlnění‘ výletu do Číny by dávalo smysl, kdyby jsi tam jel s reprezentací nebo Kladnem dělat osvětu hokeje. Stejně jako Mario přijel hrát do komunistické Prahy hokej. Ovsem teď sis do té první pětky nevzal úplně super parťáky,“ přidává se Mirek Bílý.



„Problém není ten trip. Problém je, že jsi byl s lidma, kteří rozdělují národ, kradou a podvádí. S těma by Mario neletěl,“ opřel se do Jágra Milan Polák.



„Ano, to vyznamenání si za podporu Zemana určitě zasloužíte. Jiní než jeho podporovatelé ho ani nedostávají. Geniální hokejista, ale tím to končí,“ myslí si Michal 85.