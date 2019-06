O Pešánovi jsem nevěděl, diví se Říha. ‚Dostal jsem tím od českého hokeje pohlavek‘

PRAHA Ještě mu ani nezačala nová sezona a trenér Miloš Říha už ví, že po ní na střídačce českého národního týmu skončí. Dokonce už zná jméno svého nástupce. Vedení hokejového svazu před týdnem oznámilo, že za rok reprezentaci převezme Filip Pešán, který se zároveň stává reprezentačním šéftrenérem a bude také generálním manažerem reprezentace do 20 let.

Lidovky.cz: Věděl jste o tomto řešení? Co na něj říkáte?

Vůbec jsem o tom nevěděl, bylo to pro mě obrovské překvapení, které přišlo zničehonic. Jsem z toho špatný. Za to, co jsme do toho dali, jsme dostali od českého hokeje takovýhle pohlavek. Dost mě to mrzí. Hlavně to přišlo po schůzi, kde se nic neřešilo a jen se ustavil aktuální realizační tým. A najednou přišly zprávy, že se dělá tiskovka, kde Filip Pešán říká, jak bude pracovat s hráči, novináři se ptají hráčů, jak se jim to líbí, a tak dále. To je docela kruté pro trenéra, který tam ten rok bude. Ať to budu já, nebo někdo jiný. Je to strašné, nedokážu si představit, jak teď budeme pracovat.

Lidovky.cz: Mluvil jste od té doby s Filipem Pešánem?

My jsme spolu mluvili, když jsem mu nabízel, aby nám šel pomoct do Košic (na letošní mistrovství světa). On to odmítl s tím, že si chce odpočinout, což jsem jednoznačně chápal. Od té doby jsme ale spolu nemluvili. Bavili jsme se akorát na té schůzi, ze které on potom odešel na tiskovku.

Lidovky.cz: Před rokem jste s Pešánem byli hlavními kandidáty na pozici reprezentačního kouče, nakonec jste byl jmenován vy.

Akorát mi teď připadá, že jsem jim zbyl. Tahle situace mi přijde dost těžká, když už jsme ten rok všichni zvládli. Kdyžtak to měli udělat hned. Já mám smlouvu ještě na rok, ale to nic neřeší, mohli se případně se mnou domluvit. Tohle mi ale přijde opravdu divné. Bylo mi řečeno, že se to tak dělá například ve Švédsku, ale podle mě se to děje třeba tak kolem Vánoc, kdy už vědí, že jeden trenér odstupuje a druhý po něm nastupuje.

Lidovky.cz: Budete iniciovat v brzké době setkání, abyste si k tomu mohli něco říct?

Proč? Na základě čeho bych to dělal? My se spolu normálně bavíme, řešíme spolu český hokej... Nevím, jestli bude po mně něco chtít... Je to jejich rozhodnutí, mně se to nelíbí, každému to řeknu, ale co bude a nebude, jak to bude pokračovat, to si musíme nejprve vyříkat. Nedovedu si představit, že já budu trénovat hráče a pozývat je na mistrovství světa, zatímco mi s nimi bude mluvit někdo jiný a připravovat si je na další rok. Tuhle myšlenku nechápu.

Kapitán českého týmu Jakub Voráček (vlevo) a trenér Miloš Říha diskutují s rozhodčím.

Lidovky.cz: Asi se ale nestane, že byste teď od reprezentace odešel...?

Může se to stát. Proč by nemohlo? Přijde mi to opravdu divné. Volal jsem si o tom s panem Králem (prezident svazu) a panem Urbanem (generální sekretář svazu), kteří mi to vysvětlovali svým způsobem. Zatím jsem nad tím tolik nepřemýšlel, ale už bych asi měl, protože se blíží první přípravný kemp. Taky bych si o tom měl promluvit se svými asistenty, protože i oni k tomu mají co říct. Musíme to vyřešit co nejdřív.