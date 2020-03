Říha o zrušeném MS: Tohle zklamání bude asi bolet do konce života

Praha Pořád tajně doufal. Nechtěl se smířit, že se hokejové mistrovství světa zruší. Ještě o víkendu dokončil provizorní soupisku z evropských hráčů, které chtěl vzít na květnový turnaj ve Švýcarsku. Od sobotního odpoledne Miloš Říha ví, že to byla zbytečná práce. „Tohle mě asi bude bolet do konče života,“ smutní reprezentační trenér.

Po odložení fotbalového Eura přišli čeští fandové kvůli šíření koronaviru o druhý vrchol sportovního roku 2020.

Říha zase přišel o možnost rozloučit se s národním týmem přímo ze střídačky. Po květnovém šampionátu 61letému trenérovi měl vypršet dvouletý kontrakt a svazový šéf Tomáš Král jemu i celému realizačnímu týmu v sobotní tiskové zprávě už poděkoval za odvedenou práci.

Berete práci u národního týmu za nedokončenou?

Když jsem k reprezentaci nastupoval, dali jsme si za úkol získat medaili na šampionátu. A letos jsme si cílů vymysleli ještě víc. Že vyhrajeme Euro Hockey Tour, k čemuž jsme se přibližovali. Že zase zkusíme udělat medaili. Obětovali jsme tomu všechno. Z realizačního týmu jsme do toho všichni skočili rovnýma nohama, nikdo z nás neměl předtím zkušenosti s vedením národního mužstva. První rok jsme si to vyzkoušeli a teď jsme chtěli být ještě lepší.

Rozhodnutí o zrušení šampionátu se odkládalo. Jak vám je, když už je to definitivní?

Dalo se to očekávat. Pořád jsem ale tajně doufal, že to vyjde a užijeme si to. Příprava by byla daleko lepší. Všichni hráči k tomu přistupovali líp, se všemi jsme komunikovali, mohli jsme to posunout ještě dál.

O vaší víře vypovídá i to, že jste ještě včera tvořil soupisku do Švýcarska.

Ano, dělal jsem si varianty. Chtěl jsem, aby kluci věděli, že i když se něco stane, že s nimi dál počítáme. Kdyby se za 14 dní něco změnilo, aby nebyli překvapení, když jim z reprezentace zavoláme. Ještě v pátek jsem si udělal variantu, konzultoval jsem to s manažerem. Poslal jsem mu nominaci, aby kluci věděli, že se mají udržovat. Byli to hráči z Evropy. Ti z NHL ještě čekají a vůbec nevědí, co bude. A stejně si myslím, že by jim hráčská asociace (NHLPA) zakázala odjet na mistrovství světa.

Přitom jste se z inspekční zámořské cesty vrátil s řadou příslibů. Borci z NHL chtěli reprezentovat. Štve zrušení o to víc, že jste mohl poskládat velice slušný tým?

Kdybych tam nebyl, nevěděl bych, na čem jsme. Viděl jsem pár zápasů, spojil se s kluky. Už loni pro ně byl šampionát zajímavý a když vám to potvrdí s odstupem, bylo to příjemné. Byli rádi, že jsme se za nimi osobně zastavili v kabinách. S některými komunikace vázla, ale vyříkali jsme si to. Navíc jsem se podíval do Ameriky, což bych už jako normální divák asi nezvládl (usměje se). Ale ano, mohli jsme složit dobrý tým. Z loňského mistrovství světa jsme měli dobrý základ a teď se nám ukazovali další. Hráči se mezi sebou navíc bavili, že pojedou a těší se.

Bylo jednodušší přijmout rozhodnutí, když bylo zřejmé, že se k němu schyluje?

Jednodušší to nebylo, protože kluci v sezoně odváděli výbornou práci. Všichni výborně zapadli, národní tým se nám přes sezonu rozšířil. Bylo by to zase těžké rozhodování jako loni před mistrovstvím světa, kdy jsme týdnem před začátkem museli klukům říkat „ne“. Nebylo by to jednoduché řešení, ale beru to jako příslib, že národní tým je teď širší, zvedla se konkurence. To je pozitivní pro budoucnost. Pro „evropský turnaj“ můžeme postavit konkurenceschopný tým.

Je to vaše největší zklamání v trenérské kariéře?

Asi určitě. Víc jsem zklamaný nebyl. Možná jednou, ale to bylo po výsledku, za který jsme si mohli sami. S Pardubicemi jsme v roce 2003 prohráli doma se Slavií sedmý finálový zápas a ztratili jsme titul. Tohle ale převažuje, je to jiné, protože je to národní tým. Myslím, že celý realizační tým fungoval naprosto perfektně. Byli jsme vynikající parta. Tohle bude mrzet všechny z nás.

Stál byste o pokračování na reprezentační střídačce?

Samozřejmě! Neříkám, že bych to zvažoval, ale zase bych byl připravený to převzít. Byla by to pro mě priorita, ale v tomhle nezáleží na mně. Někdo jiný musí udělat rozhodnutí, ale pokud by nastala změna nebo se objevila nabídka, stál bych o ni. Všiml jsem si, že udělali i nějaké ankety, ale zase vím, že ty nejsou důležité.

Jste v kontaktu s vedením hokejového svazu?

Ano, ale na svazu bylo spoustu práce s extraligou a s dalšími mezinárodními schůzemi. Volali jsme si, ale tohle jsme neřešili.

Když uslyšíte zmínku o reprezentaci, na co si vzpomenete?

Na partu lidí, se kterou jsem dělal. Na hráče, kteří nám pomáhali. Nemůžu si stěžovat ani na svaz, který nám vytvořil parádní podmínky. Nikdo nám nemluvil do toho, co jsme si nadiktovali. Nechali nás pracovat a myslím si, že 4. místo a předvedený výkon na loňském mistrovství světa byl úspěch. Brali jsme to jako dárek a jestli se rozejdeme, tak jedině v dobrém. Budu to brát, že to byl můj vrchol v trenérské kariéře.

Napadá vás, co se dalo u reprezentace udělat jinak?

Vždycky jde všechno udělat jinak a líp. Národní tým není jen trenérské práce, ale i manažerská. V sezoně máte dva dny na to, abyste udělali nějakou taktiku před turnajem. Na konci sezony máte zase 14 dní na to, abyste postavili mužstvo. To není jen trenérská, ale manažerská i přesvědčovací práce. Musíte hráčům vytvořit podmínky, aby je to bavilo, ale zároveň musíte hrát hokej, jaký potřebujete vy. To se dá vždycky zlepšit. Je to ale i otázka štěstí. Kdybychom třeba loni v zápase o třetí místo proměnili některou ze spoustu šancí, mohli jsme Rusy v Bratislavě suverénně porazit. Mohlo nám přijet i víc hráčů, třeba Hertl nebo kluci z Bostonu. Chyběl nám jeden centr, ale teď to jsou jen řeči.

To ano.

Zkrátka myslím, že jsme dělali kroky dopředu a pořád jsme se učili, jak se zlepšovat.

Kdybyste dostal příležitost, podělil byste se o vaše reprezentační zkušenosti?

S Filipem Pešánem (svazový šéftrenér, který má Říhu ve funkci nahradit, pozn. aut.) jsme se už bavili na mistrovství světa do 20 let, probírali jsme to celý týden. Měli jsme i dvě přednášky, nenechávám si věci pro sebe. Pokud by byla chuť nebo se objevil někdo, kdo by chtěl slyšet moje zkušenosti, podělím se. Je to pro dobro českého hokeje. Nedělal jsem to pro sebe a neuzavírám brány, ať si to ten další vymýšlí sám a ať si to prostě zkusí, jak to dali nám.

Máte po šedesátce, neopouští vás teď chuť do trénování?

Jsem rozpolcený. Bylo by asi nejlepší skončit kariéru v tom nejlepším. Zase mě trénování začalo bavit, ale to zklamání je fakt veliké.

Přebolí někdy?

No, tohle mi asi zůstane už do konce života. Nebo třeba přijde nabídka, která mě zaujme a ta to přebolí.

Šuškalo se o zájmu klubů z KHL. Co vy na to?

Zatím se tím nezabývám a zabývat nebudu. Všichni dělají kroky, aby se situace vyřešila a kluby se mohly začít chystat na další sezonu. Já od toho zatím dávám ruce pryč. Pořád jsem věřil, že pojedeme na mistrovství světa, že budeme trénovat, ale teď? Nevím. Nejde říct, že někam budu chtít. Musím všechno zvážit a pak začnu nějakým způsobem jednat.

Teď se leda můžete na žal opít, ne?

(usměje se) To zase ne. Spíš bych to nazval tak, že zavzpomínám na to, co bylo hezké.

Takže si spíš pustíte nějaký zápas?

Česko proti Švédsku, první zápas na loňském mistrovství světa, nejlepší zápas turnaje, bylo to neuvěřitelné. Ale víte, že bych si mohl pustit úplně všechny? Já jich v reprezentaci stejně tolik nemám...